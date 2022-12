13 Comments

Sigue la racha de ayudas europeas denegadas al Ayuntamiento en procesos de concurrencia competitiva. El Ayuntamiento de Segovia no ha alcanzado puntuación suficiente para optar a casi 3,1 millones de ayudas europeas , el 80 por ciento de los presupuestos totales, con los que pretendía actuar en los mercados de la Albuera y de los Huertos además de recibir subvención para la obra de reorganización de Padre Claret, por un lado, e instalar el ascensor entre San Millán y el Salón junto a una actuación de atenuación de la isla de calor, en la plaza de Somorrostro. La Alcaldía ha afirmado que “estudia” interponer recursos para tratar de subir nota en una eventual revisión de sus trabajos.

Los proyectos “Buen comercio” y “Segovia, compra y disfruta” se presentaron desde el Gobierno municipal en agosto pasado, enmarcados ambos en el paquete de fondos Next Generation UE. En el encaminado a la revitalización del comercio, en el que el Ayuntamiento esperaba lograr una subvención de dos millones para actuaciones de 2.5 millones, el Gobierno local lamenta haber “suspendido” por poco, tras lograr 70,75 puntos y quedarse a 1,25 puntos de la “nota de corte”, fijada por el Ministerio en 72 puntos, por lo que no se descarta la presentación de un recurso para la revisión de su trabajo. No obstante, el Ministerio ya ha advertido que con las subvenciones que ya ha concedido en este capítulo se han agotado los fondos disponibles repartidos entre las propuestas de todo el país que sí han conseguido el aprobado.

En “Buen comercio” entraban obras estratégicas como la de reurbanización del tramo inicial de Padre Claret, en marcha en este momento (280.763 euros) y para la que el Ayuntamiento tendrá que afrontar ahora los gastos completos con fondos propios, la remodelación del Mercado de la Albuera (1,1 millones) y también la remodelación del Mercado de los Huertos, (626.000 euros).

No al ascensor

Más lejos aun se ha quedado la puntuación conseguida por el proyecto presentando por el Ayuntamiento respecto a la nota de corte fijada para la línea de ayudas en la que se presentó el denominado “Segovia, compra y disfruta” para la reactivación de zonas comerciales. El Ministerio exigía un mínimo de 67 puntos pero la solicitud segoviana se ha quedado en 54.

En este plan de recogida de subvenciones se pedía una subvención total de 1.069.253 euros para actuaciones cuantificadas en 1.336.566 euros. Entraba en este paquete el proyecto de instalación del ascensor panorámico para salvar la altura entre San Millán y el paseo del Salón, elegido en su día a través de las votaciones de presupuestos participativos, o la acción de atenuación de la “isla de calor“, en la plaza de Somorrostro, que se pretendía cubrir con una capa textil, entre otras acciones.