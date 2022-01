Los usos del papel de fumar

Van los políticos un pelín nerviosos y muy pendientes, dependientes diría yo, de los titulares de prensa, mucho más allá de lo que realmente hacen. Ya sabe que lo de matar al mensajero es deporte tradicional entre los electos y sus círculos de confianza pero hombre, que un concejal como Miguel Merino suelte en rueda de prensa, sentado junto a la alcaldesa, que los informadores “me la cogen [se supone que la declaración de turno] con papel de fumar” a la hora de interpretar sus discursos… Caramba, cualquiera diría las ruedas de prensa del Ayuntamiento comienzan a parecerse a un viernes de pandemia en Downing Street. A ver si me acreditan a alguna que lo tengo todo: una botella de vino y un librillo sin estrenar.

Cómo cambian los tiempos. Uno que ya va para mayor recuerda como una concejala de IU, allá por los primeros años de este siglo, montó en cólera porque otro del PP tiró de refranero y le dijo en un pleno a cuenta de sus incumplimientos políticos que lo suyo era “prometer, prometer hasta meter”… Se llegó a pedir la cabeza del edil en medio de poses de mucho enfado y críticas descarnadas al “machista” aquel.

El de los papelillos era el mismo edil que andaba estos días también relatando los datos de recuperación, al parecer a toda velocidad, del turismo en la capital tras las restricciones severas de la pandemia y aún a la espera del regreso de “los chinos”. En el chorreo de datos que se vertieron no se citó una sola iniciativa nueva de la Concejalía entre 2019 y 2021 aunque no sé si era exceso de modestia o tengo que suponer que el turismo se está recuperando sólo… ¿Soy muy retorcido?

Tampoco se crea que en la Diputación se vuelven locos con esto de los turistas, que dicen que van a ir a Fitur a poner en el escaparate “otros recursos y otros lugares de la provincia”, que viene a ser tratar de captar turistas de los de caminar, ir en bici o a caballo por páramos y montañas… Dice la diputada, Magdalena Rodríguez, que es “un giro” en la propuesta de Prodestur. Tiene pinta de ser de los de 360 grados.

Oiga, que es lo que toca ahora, que llevamos 17 días de 2022 en los que todo aquel que tenga una responsabilidad política (y otros) suelta a las redacciones un “resumen de actividad del año” que, por lo general, consiste en hacer una lista muy larga de presuntos logros conseguidos y si la cosa no llega a los cuatro folios, la medida estándar, se rellena de justificaciones de lo que no se ha hecho para comprometerlo para el próximo ejercicio.

Hombre, supongo que en administraciones como el Ayuntamiento capitalino los borradores de los listados ayudan al concejal de Hacienda, Jesús García, a conocer las necesidades de cada departamento para poder elaborar el presupuesto de 2022 que ya se va haciendo de rogar… Y lo que te rondaré. Hace tres meses decían que la cosa se complicaba por tener que cuadrar lo que se deja de ingresar por los cambios sobre las plusvalías pero deben estar haciendo las cuentas con ábaco y claro, la máquina, ya se sabe, es complicada. Eso sin olvidar a “los técnicos” que todo concejal sabe que “lo bloquean todo”. Sea paciente.

Hay otros asuntos que serán noticia en los próximos meses, eso de la “estabilización de los puestos de trabajo de los interinos”, una magnífica ocasión para crear nuevos trabajadores fijos en la administración a partir de la antigüedad de los eventuales que se han ido contratando en los últimos años. La aplicación de la ley ya ha despertado los recelos de los sindicatos y partidos que reclaman “transparencia” y “consenso” para decidir uno a uno los nombres de los beneficiarios finales. Pero hombre, que susceptibles. ¿Quién puede pensar que por esta puerta se puedan producir amiguismos y “familiarismos” que puedan favorecer a quien no lo merezca? ¡Ca!

Cambio de tercio, que estamos en precampaña —no me lo pida, no sé diferenciarlo de la campaña— y eso incluye que buena parte de los ciudadanos, menos los de más de 70 y los que ni leen, ni escriben, vivamos con turbación ese sorteo capaz de convertir un bonito domingo de febrero con el alegre ciudadano acudiendo a su colegio a disfrutar de “la fiesta de la democracia” en un festivo de trabajo de sol a sol y más allá como miembro de la mesa electoral. Pues eso, mire a ver si le ha tocado o no, suertudo.

A los del PP, que no debían saber que iban a convocar elecciones, les ha pillado en precampaña su congreso regional, que ha dado para confirmar el liderazgo casi absoluto del partido (más del 98% de los votos) de Mañueco y con ello, la revalidación del segoviano, Francisco Vázquez, como secretario regional. Por cierto, tras comparecer en una rueda de prensa en la que llegó a insinuar que la Fiscalía actuaba a las órdenes del Gobierno en el caso de las primarias de Salamanca, Vázquez ha enviado a las redacciones una rectificación, tres horas después, retractándose de las “desafortunadas declaraciones” y proclamando que “la Fiscalía es un ente totalmente independiente que actúa con rigor siguiendo la jurisprudencia y la leyes vigentes en nuestro país”. “Pero hombre, que vamos ganando en las encuestas” le habrán dicho sus asesores tirando de él para sacarlo del charco.

Son sondeos en los que, por cierto, sale reiteradamente que Segovia estará representada en las próximas Cortes regionales por la única mujer que encabeza lista en Segovia, concretamente la de Vox, Susana Suárez, y eso a pesar de ser una completa desconocida en esta provincia y su historial político sea el de haber sido alcaldesa de un pueblo de Valladolid cuando era militante del PP. Hala, a pensar en cómo se usan los votos.

¡Ah! Que no le he hablado del PSOE en precampaña. Pues ahí están, con el monotema de la Sanidad como argumento principal hasta el momento. Se estarán guardando para la campaña mientras el número uno de la lista de Segovia, el exalcade de la Granja, José Luis Vázquez, espera que se pase un poco la marea que se ha generado por lo del contrato sin contrato ni papeles que ordenó para la jardinería de aquella localidad, por 840.000 euros…

Como he empezado cuestionando a los políticos en su relación con los periodistas, seguro que mis jefes (y sus compañeros) no se enfadan si les tiro un poco de las orejas, por ejemplo, por elevar a titulares lo que son rumores por aquello de no estar confirmado por varias fuentes fiables, que dicen los manuales, o por hacer seguidismo de eso mismo. La última, que no la única, en los últimos días, ha sido sostener que el rey emérito “podría” vivir en la Granja —en una casita, nada de palacios, subrayan— “si volviera” a España, que lo han dicho en una radio digital y el titular resulta llamativo… Pues pa’lante.

Quizá yo “podría” volver la próxima semana si mis jefes “me mantuvieran” esta sección… Para entonces ya nos estaremos vacunando en el aparcamiento de la biblioteca y en el Pedro Delgado se ejecutarán de nuevo y sin parar llaves en plan De Ashi barai (出足払) y Morote Seoi Nague (背負い投げ) entre otras técnicas de judo, que buena falta hacía que volvieran a las dependencias del Perico.

Espéreme hasta entonces y mientras, cuídese que la curva no dobla.