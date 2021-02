8 Comments

Una vez más, y van dos importantes entre diciembre y enero, Confederación Hidrográfica del Duero se ha “cubierto de gloria”. Su obcecación en mantener el Pontón Alto lleno hasta los topes, aunada a una intensa lluvia, pero tampoco fuera de lo corriente (sobre 30 litros por metro cuadrado sumaba el domingo a las 19 horas lo caído sobre Segovia) ha redundado en un rápido aumento de caudal del Eresma a su paso por Segovia a partir de las 14 horas del 31 de enero, con nuevas inundaciones en los puntos más próximos al cauce. Según los datos en tiempo real de la propia Confederación, el aforador a la salida de Segovia ciudad marcaba a las 14 horas un caudal de 27m³ por segundo. A las 18:40 casi el doble, 47m³.

El resultado, una vez más, el agua entrando en la Casa de la Moneda y en las destilerías Dyc, además de caminos inundados. En el alfoz, caceras desbordadas con el agua fluyendo por caminos y calzadas (aunque eso ya no es cosa de CHD). En la provincia, si bien en Diputación no constaba ninguna carretera cortada por los desbordamientos, sí se han registrado importantes salidas de cauce del Pirón y el Eresma. De momento los daños aún no han sido evaluados. Ángel Galindo, responsable de Medio Ambiente, si manifestaba su temor por el impacto en diversas obras de mantenimiento y mejora del parque de la Alameda y caminos ribereños.

Es cierto que el Pontón Alto, con 7.4Hm³ de capacidad tiene una capacidad relativa de regulación del Eresma y que esa no es su misión principal. Pero es una evidencia fuera de toda duda que sí tiene la suficiente como para minimizar estas riadas y, cuando menos, evitar el desembalse repentino de 20m³ a mayores en lo peor del chubasco, cuando el río recoge toda el agua de caceras y arroyos aguas abajo del pantano. Más considerando la situación del cauce, con buena parte de ramaje y troncos acumulados en el río dificultando el flujo del agua y cegando puentes.

Es cierto que la dinámica de fluidos es algo más que sumar caudales, pero considerando que en 1Hm³ caben un millón de m³, considerando que hay que evitar a toda costa llegar a los 50m³ por segundo a la salida de Segovia, está claro que hay un amplio margen para, cuando menos, evitar estos súbitos incrementos en el peor momento en situaciones de lluvia “normales”. Un margen, un colchón de seguridad que, simple y llanamente, a la Confederación no le viene en gana utilizar.

Pues claro que viene en el reglamento

En la web de la CHD se informa puntualmente de la situación de todos los pantanos de la cuenca. Durante las últimas semanas se observa que de una veintena de embalses solo dos, Arlanzón y Pontón Alto sistemáticamente se mantienen al 100% de su capacidad. En el resto sí parece que se acometen actuaciones de regulación en prevención de riadas. En el caso del Eresma consta un alivio del 20% (1.5Hm3) el 17 de enero. Sin embargo, esta prudente reserva de capacidad no continuó en los días posteriores. El pantano segoviano volvía a estar colmado el 25 de enero, y así ha seguido a pesar de que los pronósticos hablaban de un aumento considerable de la temperatura con posibles lluvias. ¿Se hubiera anegado la Dyc o la Ceca el domingo si ese margen de acción se hubiera mantenido? No.

¿Por qué no existe un protocolo de actuación? La entre insultante y surrealista versión facilitada por CHD a las autoridades segovianas en su última reunión fue: “no figura en el reglamento” insistiendo en que su misión es garantizar el abastecimiento. Bueno, pues miremos el reglamento. Por ejemplo el artículo 30 del reglamento sobre seguridad de presas y embalses. Bien claro se dice allí que en todo embalse es obligado contar con unas normas de explotación “que incluirán necesariamente la de seguridad de la presa y que, como mínimo, deberán contener los siguiente aspectos”, y como no podía ser de otra manera cita textualmente y entre otros aspectos, un programa de embalses y desembalses, actuaciones específicas en caso de avenidas, sistema de preaviso de desembalses normales... Pregunto en el Ayuntamiento de Segovia y me dicen que no disponen de nada de todo esto (igual tampoco lo han pedido, tampoco sería de extrañar). Pregunto fuera de Segovia en otros ayuntamientos y me cuentan que es un documento del todo vital. La CHD no solo ofrece argumentos insultantes: miente.

Nos cuentan que hay en la Confederación un extraño conflicto entre políticos y técnicos, que finalmente, allí se hace lo que le da la gana a no sabemos muy bien quién. Que, en definitiva, a ese alguien no le viene de gusto ponerse a trabajar. Desde luego explicaciones no dan ni una. Que todo está en la web, nos cuentan. Sinceramente me malicio es todo lo que pasa en este oscuro asunto, alguien no quiere trabajar. Luquero, y los alcaldes del alfoz, la Diputación también, deberían ponerse en serio en este tema. La próxima, demandar a la CHD por daños y perjuicios. Van cientos de miles de euros en daños cada vez que estos señores, en su ineptitud, no hacen su trabajo. Empezando por el la Delegación del Gobierno, que mira de refilón en todo este asunto.