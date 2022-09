Hay que ir sacando la cabeza

Mire que había personajes y actos interesantes en la edición de este año del Hay Festival —ha marcado también récord de asistencia de público— pero resulta que la palma se la llevó el experimento de las ovejas con opiniones opuestas pero mezcladas en el Azoguejo. Será que no estamos acostumbrados a ver ovejas bajo el Acueducto en Segovia o quizá que el experimento de la artista Kate Daudy y el Nobel de Física, Konstantine Novoselov logró su objetivo e hizo pensar al personal sobre la posibilidad de que la disparidad de criterios no sea óbice para vivir juntos y en paz…

Si, es momento de asomar la cabeza si uno quiere que le vean, especialmente en el mundo de los partidos, ahora que vienen tiempos de hacer candidaturas. Para eso, un buen momento fue el de la venida a Segovia del “todo PP” de la región y buena parte del nacional, incluido el presidente, Alberto Núñez Feijóo. Por ejemplo, por allí apareció, procedente de Valladolid y desafiando la intensa lluvia de ese día la que fuera —quizá usted no se dio cuenta de su intensa labor— procuradora por Segovia bajo las siglas de Ciudadanos, Marta Sanz, que acabó “encontrándose” entre la multitud con el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, que no puso reparos a la foto, con la mano sobre el hombro de la cuellarana demostrando cercanía. Dicen que tendrá sitio en una lista de municipales del PP, aunque no me aclaran si de Cuéllar o Valladolid.

Para los inquietos, apunto que no se vio por allí a Noemí Otero, que aún sigue vistiendo de naranja y no se pronuncia sobre su futuro, aunque si uno va a los mentideros del PP y suelta el nombre, el personal dice que es seguro que las dos “P” serán sus próximas siglas, pero hay disparidad, que unos dicen que aparecería en las listas de Cuéllar, otros que en la de Navalmanzano y otros que ella quiere seguir en Segovia… En cualquier caso —siguen los susurros— sería pensando en mantener puesto de diputada provincial que hoy tiene bajo las siglas de Cs. Uno me levantó las cejas como el que vaticina una batalla y me recordó que la plaza de diputada del PP por Segovia capital la ocupa hoy Azucena Suárez… ¡Chico, qué puzle!

También vi el saludo a Feijóo en presencia de los líderes regionales y locales del presidente de la Fes, Andrés Ortega, que esta vez no estaba acompañado por su inseparable acompañante, la secretaria general de la Federación, Beatriz Escudero. La versión oficial (de la presencia de Ortega, que de la ausencia de Escudero no tengo) es que el empresario mostró interés en estar allí en su faceta de representante de la patronal pero claro, como lo de Pablo Pérez para la Alcaldía de Segovia no acaba de aclararse y —como se regodeaba el socialista, Miguel Merino— salió en pocas fotos con los jefes, pues uno acaba fijándose en estas cosas, no vaya a ser que…

En el PSOE, como han soltado lo de que Clara Martín —¡novedad, novedad!— va a ser definitivamente la aspirante a la Alcaldía de Segovia, no parecen tener prisa en desvelar los nombres para el resto de los ayuntamientos de la provincia, que mire que ardo en deseos de conocer algunos… A ver si le hago un resumen la semana que viene. Lo que le puedo contar, de momento, es que Martín continúa con su intensa word tour promocional y este fin de semana, sin ir más lejos, tenía programados 11 actos distintos, incluyendo la recepción de dos embajadores y una llamada que la Alcaldía describía como que “se pasará a saludar a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena”, tertuliana del Hay. Pues vale.

Si sigue las redes habrá visto que el PSOE local anda en guerra abierta con un medio concreto de la ciudad, un charco en el que no pienso chapotear, aunque me fijo en un hilo abierto a partir de las duras críticas de la alcaldesa en su cuenta institucional de Facebook hacia el medio de marras y un comentario del secretario de Política municipal del PSOE, Alberto Peñas que hablaba de “cortar el grifo”. ¿A qué se referiría? Ah, en las mismas redes, el secretario provincial del PSOE, José Luis Aceves, se refería este domingo al presidente del Gobierno de España como “Peter”. Una licencia entre colegas, digo yo.

Tengo más nombres propios que esta semana hemos visto al obispo, César Franco, salir a los medios para advertir que entre sus cometidos exclusivos está el de la organización del personal en función de los intereses de la iglesia y que no admite presiones de los fieles o de los que no lo son… No le ha gustado al prelado que el personal ande quejándose en prensa y en redes sociales y tampoco parece que le agradara el tono de las quejas que le llegaron. Bueno, lo cierto es que no son habituales los artículos de opinión sobre decisiones de personal que adoptan los Ceo de empresas u organizaciones…

Hombre, el que no pienso dejarme en el tintero es al ya exviceconsejero de Industria de la Junta de Castilla y León, Óscar Villanueva, al que le encargaron cuando le nombraron, hace tres meses, que estudiara la organización del personal de la Consejería para reestructurarla y ha llegado a la conclusión de que uno de los puestos que sobra es el suyo propio. Ha dimitido, claro.

Me tengo que acordar de la toma de posesión oficial del doctor, Luis Gómez de Montes, como gerente de Sanidad. Vino a bendecir el acto el consejero, Alejandro Vázquez, que se adelantó esa mañana al desembarco vespertino de todos los miembros (populares) del Gobierno de Mañueco. También vino temprano la consejera de Familia, María Isabel Blanco, que mantuvo reuniones en la residencia mixta, aunque no hubo nota pública…

También tengo que hacer referencia a la marcha de Ana Sanjosé de la presidencia de la aecc tras cumplir los ocho años, el máximo fijado por la organización, al frente de la asociación, efectivo desde este domingo. Pues enhorabuena y éxito en próximas aventuras.

Hala, no me queda espacio más que para recordarle lo que los empresarios advertían esta semana en conferencia de prensa: viene tiempos duros para las empresas y los trabajadores. Se dan cuenta de todo.