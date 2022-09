Con 12.000 entradas despachadas (se incluyen las vendidas y también las distribuidas por Cultura y el generoso protocolo) la edición 2022 va camino de ser la más participativa de las 17 celebradas por el Hay Festival Segovia. Destacaba Sheila Cremaschi, directora del festival, la elevadísima participación que han concitado los VIP de la edición. Actos como los deparados por Anthony Beevor en conversación con Muñoz Molina, o Leonardo Padaura, que llenaron hasta los topes el aula mana del IE. O el muy emotivo homenaje a Javier Marías en el Torreón de Lozoya, junto con el Juan Bravo y La Alhóndiga, sedes de la presente edición.

En lo cualitativo, especial repercusión han tenido las intervenciones del neurólogo Mariano Sgiman y la holandesa o Ami Meijer, autores de dos de los ensayos revelación del año, “El poder de las palabras” y “Animales habladores”. O el interesante duelo entre tecnología y arte propiciado por Kate Daudy y el Premio Nobel de Física, Konstantin Novoselov. Eventos que ratificaron la validez del formato, que no envejece pese a la ya dilatada trayectoria de un certamen de cuyo éxito habla la concesión, el pasado año, del Princesa de Asturias de Humanidades, y muy especialmente su exportación al mundo de habla española. Cabe recordar que tras iniciarse como una extensión del festival matriz de Hay on Way, Galés, y a tenor de la positiva experiencia segoviana, Hay Festival celebra anualmente nueve ediciones en 7 países, destacando 6 en lationamérica y este año excepcionalmente en Ucrania, próxima cita del certamen.