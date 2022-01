6 Comments

No es un trinomio especialmente bien avenido el que gobierna en El Espinar. Periódicamente, PP y Ciudadanos protagonizan algún desencuentro con Vox, y muy especialmente con la portavoz del grupo, Montserrat Sanz, a la que off the record acusan de mantener una “agenda aparte” a la del resto del equipo de gobierno municipal.

La última “bronca”, a cuenta de la desorganización del área de personal, encomendada a Sanz, porque 28 de los 30 operarios municipales de calle están en este momento de vacaciones (hay alguno de baja) y recuperando días de libranza pendiente. Todos a la vez, algo que, obviamente, ha obligado a cancelar la gran mayoría de los servicios en el exterior. Reparaciones, limpieza de papeleras, portes con la flota municipal, operarios ambientales, conserjes… son servicios que han quedado “desactivados” en una situación que ha motivado ya quejas en las redes sociales y que no se normalizará hasta dentro de dos semanas.

Tanto el alcalde, el popular Javier Figueredo, como el portavoz de Ciudadanos, Jesús Gascón, reconocen que “están en cuadro” y no ocultan su malestar ante la suspensión de las programaciones previstas pero remiten a Sanz para las oportunas explicaciones, en tanto la de Vox, muy activa estos días como integrante de la candidatura del partido para las autonómicas (va de dos en la lista), se limita a explicar que “se trata de días de vacaciones y pendientes de libranza que había que dar”.

Entre tanto en redes sociales espinariegas se pueden leer comentarios como “esto sería impensable en una empresa privada, por más que tengan días pendientes no pueden dejar al pueblo sin servicios”, en tanto los trabajadores explican que la movilización de personal en el tramo final de 2021 por las alertas de nieve, los trabajos de prevención de la pandemia o los eventos navideños, habían generado muchos días de libranza pendientes y que se han visto obligados a tomarlas justamente estos días o ya no los podían recuperar.

Reiteración de “desencuentros”

Hasta la fecha los desencuentros entre PP y C’S, por un lado, y Vox por otro, han tenido fundamentalmente (al menos las que han trascendido públicamente) como detonante aspectos ideológicos, como la petición de Vox del retorno de los crucifijos en espacios municipales, no apoyar por parte del partido de extrema derecha algunas acciones en materia de LGTBI o feminismo. En alguna ocasión Vox, que se queja de falta de apoyo a sus iniciativas, ha amagado más que amenazado con romper un pacto., que dejó en la oposición a la lista ganadora de las municipales, la de la ex-alcaldesa y también candidata a las Cortes, Alicia Palomo. De momento, el tripartito aguanta.