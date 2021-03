5 Comments

La política es una montaña rusa. Si hace una semana el inestable equilibrio de los pactos entre PSOE y Podemos abría los telediarios, siete días después es el “terremoto del centroderecha”. Una operación de atizar la colmena por varios frentes que en Segovia ha suscitado inesperados picotazos en El Espinar, donde Vox, socio de Gobierno de PP y Ciudadanos (socio vital, con dos concejales de los que pende la alcaldía del popular Javier Figueredo), lanzaba un duro comunicado pasando cuentas con sus socios ante la falta de apoyo con sus mociones anti-feministas, para concluir “exigiendo corregir o… (puntos suspensivos)“

En el último pleno de El Espinar, celebrado el 4 de marzo (hace más de una semana), Ciudadanos y PP votaron que no a una inopinada moción de Vox en la que se pedía sustituir el 8M como Día Internacional de la Mujer por un día de recordatorio a las víctimas del covid. Medida propuesta por la concejala de igualdad, Montserrat Sanz, máxima responsable de la gestora provincial que dirige Vox en la provincia, y que como era de prever motivó duros reproches por parte de PSOE e IU, que desataron lo que Vox define como “una jauría humana contra la portavoz de Vox”.

Pero lo que enojó realmente a Sanz fue el que sus socios pactaran una moción institucional alternativa con IU y PSOE así como el incumplimiento por parte de PP y de C’s de la regla no escrita de abstenerse cuando no se está de acuerdo con las mociones del socio, y más si cabe, los comentarios de “menosprecio” de la popular Myriam del Pozo. En realidad, la del PP se limitó a decir que puestos a conmemorar las muertes del covid “hay más días que langonizas” y poniendo como ejemplo el cumpleaños de Fernando Simón. La guasa no gustó en Vox, que en un tono amenazante lanza siete días después un comunicado recordando que efectivamente, “hay más días que langonizas para que termine la legislatura”, de donde PP y C’s “corrigen su postura o creo que ya sabemos como acabarán los días y la langoniza”, concluye la nota, con tres puntos suspensivos.

Puyazo a toro pasado, primer desencuentro de Vox con sus socios espinariegos, y que suena a búsqueda coordinada de protagonismo mediático de Vox en un momento de convulsión del espacio electoral de la derecha. Así lo viene a insinuar el portavoz de Ciudadanos, Jesús Gascón. “No siempre es fácil compatibilizar las políticas nacionales a las locales, llevar esas problemáticas nacionales a la realidad local que poco tiene que ver”, declaraba, destacadno la buena relación, armonía y eficacia del pacto “para sacar adelante lo que realmente me importa, que son las cosas de El Espinar”. Javier Figueredo, por su parte, se abonaba al “no voy a hacer declaraciones“. En ambas formaciones sin embargo muestran su sorpresa por el comunicado, que no viene precedido de ninguna advertencia de Sanz, así como su “extrañeza” por el tono y el retraso de más de una semana en la reacción al supuesto desencuentro. Hay elecciones a la vista y a la extrema derecha no parece gustarle que las peleas entre naranjas y populares les alejen de los focos.