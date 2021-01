No me lo ponen fácil a la hora de hacer el resumen semanal que está lo del bicho copando toda la actualidad, a veces con cosas repetidas e incluso interpretadas de forma distinta según quien te lo cuente. Que se hacen cribados en la ciudad o en algunos de los pueblos, que parece que gusta a la población, pues la Junta lo anuncia a bombo y platillo, el Ayuntamiento de turno —mención especial al de Segovia— exprime su parte de protagonismo de cara al ciudadano y hasta se suman otros partidos proclamando varias veces que “esto ya lo pedí yo”, caso, por ejemplo, de Podemos. Los de IU no están para cohetes que andan sus concejales capitalinos encerrados, Peñalosa por contagio del virus y Galindo en cuarentena por contacto estrecho de su compañera. Nuestro deseo de mejora.

Oiga, un éxito de público y crítica esto de los cribados masivos aunque aún no tengo claro que sea tanto por confianza en sus resultados —sobre el papel parece una forma adecuada de cortar contagios— como que se trate de que el personal está agotado de este asunto del virus y cualquier cosa que se venda o huela un poco a “solución” se coge al vuelo con entusiasmo por la ciudadanía, a ver si va a ser que esta vez si…

Y mientras, la cosa de las vacunas que hace un mes nos entusiasmaba de la misma manera y nos hacía pensar que estábamos acabando este asunto ha pasado a una especie de segundo plano consciente. Mejor, que lo mismo nos preguntamos si el proceso va a seguir con normalidad o se va a detener por los “problemas de producción” de las farmacéuticas en las que hemos depositado nuestras esperanzas (y nuestro dinero, mucho) como parece que ocurrirá… Bueno, eso es el caballo de batalla para la semana que viene, me temo.

Por cierto, este domingo andaba el Ayuntamiento alertando de las llamadas gamberras que alguien estaba haciendo a distintos ciudadanos usando falsamente el nombre de Sanidad para que subieran al Pedro Delgado a vacunarse. Parece una broma tipo la de llamar al portero automático y salir corriendo. Lo que le decía: si el gracioso es un adulto queda confirmado que el personal comienza de verdad a desquiciarse y a hacer cosas raras. Por cierto, el Ayuntamiento llamaba a la gamberrada “engallo” en su nota de prensa. Por dos veces. La ll y la ñ, grandes letras del castellano.

Otra vez salta el debate público la Cultura y la conveniencia (sanitaria, que la espiritual ya sabemos que no) de mantenerla funcionando. La Junta ha decidido también cerrar la actividad y los contenedores culturales que gestiona pero se ha cuidado de no incluirlo en las medidas restrictivas en plan orden de obligado cumplimiento y a cambio ha optado por pedir de palabra al resto de las administraciones que hagan lo mismo voluntariamente. Pues sólo se ha apuntado Patrimonio Nacional cerrando los palacios y jardines, pero la Diputación ha mantenido en marcha el teatro Juan Bravo, que dicen sus responsables que hay que amortizar el gasto que se hizo en purificadores de aire y el Ayuntamiento se niega a parar nada. Entre medias, la diputada con Área de Gobierno provincial y a la vez concejala de Ciudadanos, Noemí Otero, ha afeado con severidad al Ayuntamiento que mantenga su actividad en marcha aunque no ha dicho nada del teatro de la Diputación, que ha seguido funcionando. Dificultades de la duplicidad, supongo.

A otras cosas. Lo del temido deshielo al final no fue para tanto —le digo yo que lo de las alertas de Aemet es para estudiar el porcentaje de aciertos— aunque sí hubo una especie de representación en la que la CHD cedía sin ceder y desembalsaba algo más de un hectómetro cúbico “en previsión” de avenidas repentinas y el Ayuntamiento se conformaba con la supuesta excepción hecha en esta ocasión. Pues nada, a esperar a la siguiente que si el agua se desborda se nota enseguida la línea de la pared.

Quizá al Ayuntamiento no le venga mal que pase un poquito sabiendo que no le hace ascos a solicitar la declaración de zona catastrófica para la ciudad aunque sea basándose en los efectos de la nevada y el frío de Filomena. Ya sabe, esa nevada de calado que se produjo en todas partes menos en la ciudad donde cayeron tres copos. La alcaldesa anuncia que pedirá ayudas por la maquinaria alquilada que nunca se usó; la sal y las tuberías reventadas. Y si cuela, cuela. Hala, saque usted sus conclusiones sobre el asunto que hoy me encuentro flojo para la crítica y me va a salir agria.

Menos mal que la plaza de la Morería ya tiene presupuesto, que si no también lo metían. Hasta ahora todo lo que se ha hecho allí es derribar el quiosco de música que oiga, da algo de pena a las personas así, románticas y sensibles como yo pero lo cierto es que ahí no ha subido un músico desde hace tiempo. En mayo vemos el resultado de la “nueva zona estancial”. A ver si logran el dificilísimo reto de superar lo que hicieron en la plaza de la pirámide y con menos colorines.

Y como se me acaban los temas y ya he hablado del tiempo me queda el fútbol para sacar pecho por lo bien que juega la Gimnástica segoviana que sigue contando sus partidos de liga por victorias y eso que han estado parados por navidad, nieve y contagio de alguno de sus jugadores, todo seguido. El equipo huele a segunda división B desde el mes de octubre.

Menos futuro tienen este año las ligas provinciales tras el frente común de hasta 19 equipos que se han plantado ante la Federación para negarse a jugar una liga corta y cara económicamente para clubes realmente modestos. Y eso que “los grandes” si querían jugar. Pues esta vez ganan los pequeños.

Cuídese mucho, por favor.