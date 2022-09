Soy un hombre de orden y me gusta planificar con tiempo las cosas y, por supuesto, el disfrute de los días de asueto, que haciendo reservas con mucho tiempo me saco unas ofertas muy buenas en hoteles de pensión completa con horario de comedor de guiris. Así que ando estos días pendiente de esa discusión sobre los festivos de Castilla y León para el año que viene, que al consejero, Mariano Veganzones —uno de los miembros de Vox en el Gobierno regional— se le ha antojado que se celebren fiestas como la del día de Santiago apostol (y cierra España debe gritar alguno en las reuniones de los verdes) o el de la toma de Granada por los Reyes Católicos (y cierra España, vuelve gritar el mismo), el 2 de enero, una celebración que es polémica hasta en la misma Granada, en detrimento del 24 de abril con el que se compensaría que el Día de la Comunidad, conmemoración de la batalla de Villalar, es domingo. Andan en los sindicatos que trinan. Ya me dirá que opina.

Si el debate ideológico lo tratan de imponer los de Vox en la región —aunque en Segovia no se conoce actividad de la procuradora, Susana Suárez— en el terreno de lo local, de momento la pelea se establece en el ámbito del bipartidismo con PSOE y PP tirándose los trastos pero simplificando el debate: “yo soy mejor que el de enfrente, al que le importa un bledo la ciudad” es el máximo argumento hasta ahora de ambas formaciones, aunque a veces se refuerzan los mensajes con argumentos como el lanzado por el exconcejal, José Bayón, que encuentra un ejemplo de buena gestión en el edifico Cide y que dice que en los años de Gobierno socialista la ciudad de Segovia “se ha convertido en referente absoluto en muchos aspectos, incluso en el ámbito internacional“. No ha aclarado “los aspectos” a los que se refería.

Por cierto, en el PSOE Clara Martín —¡Cien días ya en la Alcaldía.. Parece que fue ayer!— ya se postula oficialmente ante su partido como aspirante a ser elegida candidata y además quieren saber, ¡pero ya! quién será su oponente y hasta piden a Feijóo que designe este martes mismo a Pablo Pérez (o a quien sea). Algo me dice que no les van a hacer caso aunque el senador parece firmemente posicionado como la apuesta popular para mayo.

Así, de preparación de elecciones en la provincia parece que ya se han puesto también en el Espinar, donde el alcalde popular, Javier Figueredo, anda en problemas y ha cesado a la concejala de su propio partido, Myriam del Pozo, pero mantiene a la también díscola, pero de Vox, Montserrat Sanz y con ello el, ahora, precario acuerdo de Gobierno. Pues hala, otro ayuntamiento inestable, como el de Cuéllar.

Más cosas. La semana pasada andaba yo gruñendo en este mismo espacio por el adelanto “en el ánimo” del final del verano y al final voy a tener que aceptarlo, que han soplado cuatro vientos y ya andan las calles llenándose de hojas y temo que, lo mismo, se atoren los famosos imbornales de las alcantarillas que esta semana hemos sabido por denuncia de Ciudadanos que sólo se ha limpiado este año el 15 por ciento de las bocas pese al buen montón de comunicaciones periodísticas que ha emitido insistentemente el departamento de Servicios del Ayuntamiento en torno a la campaña de limpieza de los sumideros. Bah, seguro que hay una justificación plausible que en el Ayuntamiento no son de mandar notas de prensa porque sí. ¿No?

Ahora que mezclo a la alcaldesa y a los periodistas, la inauguración de una exposición del programa del Hay Festival y el reparto de intervenciones hizo que, en un momento dado, el periodista local, Aurelio Martín, diera la palabra a la alcaldesa, Clara Martín, mientras se extendía en la sala un extraño rumor entre los asistentes… Me pareció que padre e hija se azoraban un poco en medio de la extraña situación pero la cosa acabó resolviéndose con naturalidad. Mucho más modesto pero con un sabor especial y el deseo de que tenga continuidad ha sido el Afro Blue Festival celebrado este fin de semana con éxito de público y crítica.

Ya que estoy de ocio tendré que referirme a la “fiesta del ciclismo” del pasado fin de semana, cuando cruzaron Segovia las vueltas ciclistas masculina y femenina. Ya, podrían haber sido en dos fechas distintas pero oiga, el representante de la parte de la empresa Unipublic que organizaba la carrera de mujeres reconoció en rueda de prensa que cayeron en la coincidencia de fechas cuando ya estaban avanzadas las programaciones… 20.000 euritos le costó a la ciudad de Segovia recibir a las ciclistas en la plaza Mayor. Por cierto, en el foro siguen en pie los estandartes que representan a los barrios y que se instalan en las fiestas de Segovia con la idea de retirarlos cuando suena la traca de San Pedro… Será que hacen bonito.

Estamos con festejos de final de verano, como la celebración de Santa Marta por parte de los camareros y ese severo malestar que causó a los miembros de La Talanquera no poder desplazarse por la ciudad subidos al remolque del camión —lo consideran un clásico más de esta fiesta— hasta la plaza Mayor. Los de la agrupación acabaron recurriendo al taxi mascullando su malestar con las autoridades municipales por haberse pedido el paseo en “descapotable”.

Pero si es por fiesta, no puede obviarse la referencia a la que se pegó el novillo escapado durante las fiestas de Valsaín, que ha sido de las buenas. El bicho se pasó tres días de parranda por la zona de las Pesquerías y el pantano: agua, comida, vacas sueltas y buen tiempo. Eso para un toro tiene que ser una juerga de las de contar muuuuchas veces (perdón) en corrales y dehesas.