El cisma abierto en el Ayuntamiento de El Espinar en el último pleno por el voto contra el equipo de Gobierno de dos de sus integrantes ya tiene una primera consecuencia: el cese en todas sus funciones de la concejala del PP Myriam del Pozo. Del Pozo se abstuvo en la votación del proyecto de aplicación de remanentes presupuestarios, lo que aunado el voto en contra de Montserrat Sanz, de Vox y teniente de alcalde, frustró la aprobación de la medida.

En su cuenta de Facebook, el alcalde de El Espinar Javier Figueredo escribía: “después de meses sufriendo e intentando mediar ante una situación que ha derivado en insostenible, de mutuo acuerdo con los miembros del Equipo de Gobierno, he tomado la dura decisión de excluir del equipo y revocar las competencias en las Áreas de Educación, Juventud, Comercio e Industria, Empleo y Desarrollo Local, a doña Myriam del Pozo Ramos. Dicha situación, estaba empezando a afectar al funcionamiento cotidiano, llegando ya al enfrentamiento personal con los compañeros y resultando perjudicial para los intereses de todos los vecinos, como se ha evidenciado en el último pleno. Cuando adquirimos el compromiso de representar a nuestros vecinos también tenemos la obligación de velar por sus intereses, guardar respeto, decoro, educación y buen juicio por esta gran institución con la importancia que merece, dejando a un lado los problemas personales, debiéndonos apartarnos cuando no somos capaces de hacerlo. Agradezco el trabajo y el tiempo que durante este periodo Myriam ha dedicado a los vecinos”.

“El alcalde no coge mis llamadas”

Sostiene el alcalde que la decisión de Sanz y Del Pozo en ningún momento se anunció al resto del equipo de Gobierno, sin que tampoco en el pleno se adujeran especiales razones sobre la oposición de ambas concejalas al proyecto. Por su parte, Del Pozo explica sin embargo que “cuando me dijeron que se iba a hacer una modificación presupuestaria nos dijo el concejal de hacienda a cada uno que es lo que queríamos meter, en ningún momento se pusieron en común las propuestas ni se debatieron antes de la comisión. Conmigo nadie se puso en contacto, intenté hablar con el alcalde el día anterior, es cierto que después de la comisión de hacienda nos reunió a todos para ver nuestro sentido del voto y tanto la señora Sanz Solís como yo le mostramos nuestro desacuerdo con esa modificación ya que al gastarse más de lo que tenían presupuestado en las partidas de festejos y de cultura, han tirado de bolsa de vinculación y no hay para otros gastos, por lo que las explicaciones las tienen que dar los delegados de esas áreas”, señala la edil cesada, que también lamenta haberse enterado por la prensa. “El alcalde ni habla conmigo, ni lee mis mensajes ni coge mis llamadas y ni mucho menos me va a llamar para notificarme mi destitución”, señala.

Es un desencuentro que se viene labrando desde hace meses. La gota que colmó el vaso aconteció en marzo, durante la fiesta de los gabarreros. Entendiendo Figueredo que Del Pozo, a priori encargada de la gestión del evento, no se había implicado suficientemente, la cesó de sus competencias en cultura, que pasó a asumir él mismo, en tanto la portavocía del grupo municipal quedaba en manos de Javier Hernando.

De más lejos, casi desde los primeros meses del mandato es el otro desencuentro, con Montserrat Sanz. Sin embargo, Figueredo descartaba ayer cesarla de sus funciones asegurando que “se mantendrá el acuerdo de Gobierno firmado en su día”. Cabe recordar que la gobernabilidad del consistorio espinariego está en el alambre. En condiciones normales el tripartito de PP (cuatro concejales), Vox (2) y Ciudadanos (1), se enfrenta a los cinco ediles del PSOE (lista más votada en 2019) y al de IU.