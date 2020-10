Palazuelos y Segovia firman el convenio de Rancho del Feo pendiente desde 2004

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, y el alcalde de Palazuelos de Eresma, Jesús Nieto, acompañados por el concejal de Obras, Infraestructuras y Servicios del Ayuntamiento de la capital, Miguel Merino, han firmado el convenio pendiente desde 2004 y por el cual Palazuelos tendrá derecho a un 10% del agua procedente de la ETAP de Rancho del Feo, que se abastece del embalse municipal de Puente Alta. El convenio ahora firmado responde a la petición realizada por la Confederación Hidrográfica del Duero de ajustar a la Ley de Aguas el acuerdo pactado en 2004 entre ambas entidades pero que nunca llegó a sustanciarse.

Básicamente, y tal como informó acueducto2, el acuerdo consiste en la creación de una comunidad de usuarios bajo la denominación “Rancho del Feo” que va a estar formada por representantes de ambos ayuntamientos.

Para Segovia supone el cumplimiento de las obligaciones a que se sometió cuando desde la Junta y el Gobierno Central se construyó la ETAP. Además podrá de esta manera repercutir en Palazuelos el 10% del coste del mantenimiento tanto del embalse como de la ETAP.

Un dinero que Palazuelos pagará de muy buena gana. No en balde, dispone tras quince años de una fuente de abastecimiento con todos los parabienes legales le permite desbloquear los desarrollos urbanos en las urbanizaciones al entorno de la CL-601, en una compleja situación jurídica habida cuenta que esta zona de Palazuelos dispone de agua de “facto” a través de El Pontón pero no bajo el paraguas de una concesión administrativa. De esta manera, y entre otros aspectos, se desbloquea la posibilidad con las obras del futuro Palacio de Congresos de la Faisanera, parado precisamente a instancias de un pleito puesto por el alcalde Arahuetes por carecer el plan parcial de un abastecimiento hidráulico legal. Pero no es solo Quitapesares; también Carrascalejo se beneficia del desbloqueo lo que ha de contribuir a dinamizar la comercialización de viviendas en la principal bolsa inmobiliaria del alfoz.