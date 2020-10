Segovia y Palazuelos ponen fin al litigio de 15 años por el Rancho del Feo

El pasado pleno del Ayuntamiento de Segovia aprobaba por unanimidad el Convenio Específico para la constitución de la comunidad de usuarios Rancho del Feo de aprovechamiento de aguas para abastecer las poblaciones de Segovia y Palazuelos de Eresma desde el embalse de Puente alta. En líneas generales, el convenio viene a sancionar que en adelante Palazuelos tendrá derecho al 10% del aprovechamiento hidráulico del embalse, del que es titular el Ayuntamiento de Segovia. A cambio, además de pagar un canon por cada metro cúbico, Palazuelos asume también una participación del 10% en el mantenimiento de la presa.

Puede parecer un convenio más pero no lo es, pues pone fin a una indefinición legal que viene lastrando el crecimiento urbano de Palazuelos desde 2004. Y es que todas las licencias de obras concedidas en Quitapesares, Carrascalejo y parte de Parque Robledo estaban condicionadas a unas concesiones de abastecimiento de agua que actualmente no existen. Esto ha motivado sentencias como la paralización de las obras del Palacio de Congresos, la no consideración como ventas en firme de las casas de Quitapesares, entre otros reveses en judiciales que dejan en la más absoluta incertidumbre jurídica el desarrollo inmobiliario de un polo susceptible de acoger hasta 7.000 vecinos.

Estamos pues ante un acuerdo histórico que abre la puerta para un efectivo desarrollo de los planes parciales en curso en esta zona del alfoz.

La guerra de Rancho del Feo

En 2004 se estrenaba la planta potabilizadora de Rancho del Feo, sufragada por Junta y Gobierno Central para garantizar que el agua de Puente Alta abasteciera al norte de Segovia capital y también las urbanizaciones de la CL-601 de Palazuelos. Sin embargo, los desencuentros políticos entre ambos municipios, muy especialmente la reacción del entonces alcalde Arahuetes por la decisión de la Junta de ubicar en Quitapesares el futuro palacio de congresos, frustraron la firma del convenio por el cual debía gestionarse la participación de uno y otro municipio en la nueva potabilizadora.

Como sea que el abastecimiento del embalse de Pontón, el inicialmente previsto, tampoco se sustanció en una concesión específica, todos los planes parciales del eje de la CL-601 se quedaron en precario: la ley requiere que tengan garantizada una concesión y Palazuelos, aunque sin problemas materiales para suministrar agua, no podía justificarlas. Así pues, con la ley en la mano, las licencias concedidas estaban en precario, como así lo pusieron de manifiesto los mencionados reveses judiciales.

Cinco años de papeleo

En 2014, ya sin Arahuetes en la alcaldía segoviana y con Jesús Nieto en la de Palazuelos, se retomaba la cuestión, que ha estado circulando todo este tiempo por diversas ventanillas de la Confederación y de la dirección general de Aguas.

Finalmente, a finales de 2019 llegaba una resolución del ministerio, autorizaba el convenio pero a cambio debían unificarse todas las concesiones de agua de Segovia capital y reducirlas en un 50%. Era inaceptable.

Segovia recurrió entonces alegando que es la Confederación la competente en la materia y que el dictamen del ministerio no valía. Se aceptó ese recurso pero Confederación volvió a plantear los mismos condicionantes, habría convenio si Segovia renunciaba a la mitad de sus derechos de abastecimiento. “Ha costado muchas conversaciones a todos los niveles pero al final nos han dado la razón”, explica el concejal capitalino Miguel Merino. Experto en aprovechamientos hidráulicos, Merino ha tenido mucho que ver en esta nueva etapa. “El convenio era un compromiso adquirido por la ciudad de Segovia y además es un buen negocio para la ciudad, por cuanto nos permite cobrar por el agua e implicar a Palazuelos en el mantenimiento de Puente Alta”, explica.

Un precio que Palazuelos paga de mil amores. Está previsto que este mes Luquero y Nieto firmen el convenio, momento en que se llevará al pleno de Palazuelos. “Si puede ser en el próximo pleno”, informa Nieto.