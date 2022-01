14 Comments

Diaz Ayuso es un ejemplo de libro. Allá por 2019, cuando para deshacerse de los cospedalistas Casado la colocó cabeza de lista a la Asamblea de Madrid pensé, como tantos otros, que vaya personaje más anodino. Ejemplo de libro de una carrera política en el siglo XXI. Sin oficio ni beneficio pero de buena familia, medra por Nuevas Generaciones donde coincide con Casado. Son los chicos aseados que los secretarios de organización usan como fondo de pantalla para todo los eventos, y que además, tienen la virtualidad de recoger las sillas y repartir banderitas en los congresos. La cantera. Con algo de suerte y haciendo divisa de la lealtad al jefe, a la estela de algún baranda irán escalando posiciones hasta conseguir esos 60.000€ año con los que abrirse camino en esta vida.

Nada qué decir. Conozco algunos ejemplares de esta especie y hasta alguno es brillante. No es el caso de Diaz Ayuso, que en sus declaraciones, polémicas e intervenciones me parecía (y me sigue pareciendo) de una levedad ideológica y cultural desesperanzadora. Pero llega 2021 y, sin poder exhibir ni un balance de gestión barre en los comicios madrileños. Y no solo barre sino que, de creer a la SER, se ha convertido en la peor pesadilla de su mentor, Casado. Con evidentes intenciones de postularse para heredar el machito si las cosas se tuercen en el Partido Popular.

¿Cómo es posible? Por el sesgo de confirmación. Ella pertenece a una generación política que sabe que la gestión, el talento, el trabajo, son lo de menos. Todo se limita a que hablen de uno y a poder ser mal. Funciona así. La ideología es un prejuicio en sentido etimológico, una rutina de clasificación de los hechos que nos permite una sencilla digestión de la complejidad del mundo . En realidad, nos faltan datos para comprender el cúmulo de causas que subyace a cualquier transformación social (por qué sube la electricidad, qué pasa en Rusia, qué es el techo de gasto o qué la digitalización) de manera que construimos a priori un relato de contexto del tipo “los liberales solo quieren la destrucción de lo público” o “los socialdemócratas aspiran a la destrucción de lo privado” y, a continuación, encajamos en este relato la papilla que los medios de comunicación nos sirven. (Aviso, lo de público/privado es un ejemplo, vale cualquier otro mantra).

Si uno es de derechas y la papilla es anti-ayuso, miramos la fuente y no cuesta ver la sintonía de dicha fuente con los rivales de Ayuso, o nos lo inventamos, de donde por el sesgo ad-hominem, queda confirmado que A quiere perjudicar a Ayuso a toda costa. Como A sostiene el relato opuesto al nuestro, entonces Ayuso queda confirmada como la “vía correcta”: la que dice la verdad. Sesgo de confirmación. Vemos en el mundo aquello que resulta coherente con nuestra forma de ver el mundo.

Y todavía es más maravilloso el sesgo cuando opera sobre alguien de ideología diferente. La declaración de Ayuso confirma al izquierdista que Ayuso es el paradigma de lo pésimo de la política de derechas. De manera que inconscientemente esa persona deviene un ente que retuitea, acota, redifunde, en clave negativa pero redifunde, los mensajes de Ayuso. Esa redifusión pasa de nuevo al conservador, que al ver la indignación que Ayuso genera en la izquierda, llega a la conclusión de que realmente es ella el principal factor de contención de la izquierda. Se entra en una dinámica de realimentación. Así de simple, a Ayuso le vale con soltar cualquier cosa que active a la izquierda para estar en el candelero.

En unas elecciones, el 60% del electorado sabe con años de antelación a quien No votará, y básicamente es un mercado dividido al 50% (por qué al 50%, y no al 30/70, o 10/90, es otro mecanismo social que merece más espacio). Así que el target de interés en el diseño de campaña son ese otro 10-20% que cambia de voto y la activación de aquel que no vota al rival (es eso de que “no se queden en casa los nuestros).

Este voto mudable sigue una única dinámica “contento/descontento”. Si está contento vota al que manda, si descontento a la oposición, y si muy descontento, a la forma más radical de oposición.

La autopercepción es un sentimiento de estoy mal o estoy bien. De donde todo mensaje político que pretenda explicar al que se siente mal de que, en realidad, debería sentirse bien (o al revés), está condenado al fracaso. E intervienen de nuevo los sesgos de confirmación. El electorado indeciso hará bandera con aquel que más se identifique con su personal dinámica contento/descontento. Con aquel que más suene dentro de ese balance. De donde el que hablen de uno ni que sea mal, vuelve a tener todas las de ganar. El indeciso votará aquel que le confirme en su percepción de la realidad; de igual modo, se activa también el voto propio, el “no voto” al rival, tan importante en Castilla y León estando en juego la herencia de Ciudadanos

Son cuestiones de psicología de peluquería, sí, pero que funcionan, y que deberíamos empezar a considerar a la hora de plantearnos a quien votar, y sobre todo, por qué.