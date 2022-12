10 Comments

El portavoz del Grupo socialista en el Ayuntamiento de Segovia, Miguel Merino, trató este miércoles de restar importancia a las cifras que reflejan una baja ejecución del presupuesto municipal hasta septiembre (1,8 millones sobre 20 disponibles, según denunció el día anterior la oposición) con diferentes argumentos, desde el retraso en la entrada en vigor de los presupuestos por una alegación del PP, a la existencia de proyectos pendientes de ejecución pero con forma de “obligaciones adquiridas” y por ello susceptibles de contabilizarse. Para Merino, más allá de la ejecución en plazo de las obras, la importancia reside en la intención de hacerlas de los gobernantes municipales.

El que también es concejal de Obras acabó apelando al “compromiso y la apuesta por tratar de mejorar la ciudad” que asegura que preside las acciones del equipo de Gobierno para hacer un enfrentamiento inédito entre “la realidad financiera, que es la que tenemos que presentar a Hacienda y la realidad de ejecución” que al parecer permite tener en cuenta obras en marcha o por empezar y que incluso pueden contabilizarse fuera del ejercicio. “Como una vivienda: empiezas a cambiar las ventanas en octubre y a lo mejor acabas en marzo pero que a nadie le quepa duda que nuestra apuesta es seguir mejorando la ciudad”, dijo en su enrevesado discurso ante los periodistas.

“Es verdad que nos hemos retrasado en las obras, pero ese mes de retraso en la licitación por la alegación [que el PP presentó a las cuentas de 2022 en marzo] fue clave y supuso un incremento del plazo para poder comenzar a ejecutar el presupuesto. Hasta que no tenemos el presupuesto vigente no se puede hacer el contrato menor para redactar el proyecto de la obra o la inversión. Y después hay que hacer los pliegos y licitarlo… todo con transparencia y mecanismos públicos”, justificó Merino para confirmar que habrá actuaciones que no estarán concluidas al final del ejercicio y la necesidad de contabilizar obras en marcha o, presumiblemente, a punto de empezar, para insistir en dotar de elasticidad la contabilización de las “inversiones ejecutadas”, el objeto de la polémica.

En este marco, Merino también quiso poner en cifras y porcentajes sin demasiados detalles su previsión sobre la inversión ejecutada a final de año: “En inversiones estaremos rondando el 15 por ciento y tenemos ‘obligaciones adquiridas’ de unos 8 millones: Estaremos superando el 60 por ciento de obligaciones adquiridas, ojo, que ahora hay que ejecutarlas”. Matizó además que “en los últimos plenos se han declarado obras plurianuales y otras que van con tramitación anticipada, que hay que licitar este año pero que serán ejecutadas y pagadas en los meses de 2023”, concluyó.