Luquero se remonta a 2006 para defender las carencias de Urbanismo

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha tratado este 13 de febrero de defender la actuación de la concejala de Urbanismo, Clara Martín, tras las declaraciones en las que admitió que hay “media ciudad” con irregularidades o directamente sin licencia de obras o actividad. Luquero afirmó que las declaraciones de Martín a esta redacción “se han sacado de contexto” aunque acto seguido reconoció que “no he escuchado las declaraciones” y esquivó las preguntas del Grupo popular sobre esta cuestión para remontarse 14 años atrás y recordar al PP el “caso de los miniapartamentos”, una promoción ilegal en un espacio protegido en la que se vio implicado el entonces edil popular, Ángel Sancho.

La polvareda levantada por las declaraciones publicadas por acueducto2.com de la responsable de Urbanismo, Clara Martín, en las que afirmaba que “si fuéramos a todos los edificios que no tienen las licencias al día cerraríamos media ciudad, incluidos varios edificios públicos” preocupa a Clara Luquero, empeñada en conferencia de prensa en afianzar dos conceptos: que “en Urbanismo se actúa dentro de la legalidad” y que “estas no son cuestiones políticas, son técnicas. El técnico manda el escrito con el expediente de la concesión de la licencia para que pase por la Junta de Gobierno. Pero son cuestiones técnicas”. O lo que es lo mismo, que no pasa nada y si pasara la responsabilidad es de terceros.

La regidora quiso explicar el caso concreto de la residencia de la Floresta, un edificio transmutado de restaurante y salones de banquetes a residencia de estudiantes y bar-restaurante tras meses de obras, incluidos andamios exteriores, que recibió la aprobación de su permiso de obras hace una semana, cinco meses después de su apertura. En este sentido anunció que está a la espera de un informe concreto sobre el proceso seguido en el caso de este inmueble y sus licencias, aunque trató de adelantar parte de su resultado explicando que las obras podrían haberse iniciado utilizando la vía de la “Declaración responsable”, pese a que la fórmula administrativa tiene difícil encaje en este caso al usarse para obras de “poca enjundia”, tal como comentó.

El segundo frente al que acudió fue al que ha abierto el grupo municipal del PP reclamando explicaciones de la propia alcaldesa y de la concejala ante las que considera “gravísimas” declaraciones de Martín. En este caso optó por remontarse a 2006 para referirse a “el mayor escándalo urbanístico que he vivido en los últimos 20 años que fue la construcción de los miniapartamentos promovidos por un concejal del Partido Popular y sus socios”. Luquero se refería a una construcción ilegal en un espacio protegido cerca del Parral que implicaba al entonces concejal popular, Ángel Sancho, quien dimitió precisamente por este asunto.

La última línea de defensa fue la de negar la mayor. La socialista optó por declarar “fuera de contexto” la información publicada por esta redacción y también sus entrecomillados, obviamente, textuales. “[La concejala] habló de muchas cosas y en mi opinión creo que [sus declaraciones] están descontextualizadas”, afirmó Luquero para, sin solución de continuidad, reconocer que “No sé como serían esas declaraciones porque yo no las conozco ni en qué contexto se hicieron”.

Durante la misma comparecencia, Luquero validó otro de los entrecomillados de aquella información por los que la concejala explicaba las limitaciones de los mecanismos de inspección aseverando que “No podemos ir a todas partes, vamos a las que se nos vienen encima”. En este sentido, abundó apuntando que “Disciplina urbanística actúa con prioridad sobre lo que sea seguridad, en segundo lugar, a partir de denuncias de terceros y de oficio, hasta donde puede. Es un equipo humano y no puede controlar cada rincón”.

Textuales La información que publicó el 8 de febrero acueducto2.com a partir de una conversación telefónica mantenida con la concejala, Clara Martín, contiene entrecomilladas las frases textuales que reflejan fielmente las declaraciones realizadas sobre preguntas centradas en los mecanismos de concesión de licencias de obra y apertura y las posibles sanciones que se deriven de irregularidades que pudieran producirse. Tras reconocer, entre otras cosas, las limitaciones en la capacidad inspectora con un “Llegamos hasta dónde llegamos” (Sic), la responsable política de Urbanismo decidió poner fin a la conversación incluso después de que el redactor pidiera explícitamente una matización a la explosiva afirmación de que un trabajo exhaustivo de los mecanismos de inspección podría acabar derivando en el cierre de “la mitad de los edificios de la ciudad” (Sic).