5 Comments

Los presupuestos participativos no funcionan y fallan precisamente en su esencia: no hay participación. Al menos eso es lo que apunta el recuento de votos telemáticos tras el cierre de esa vía, el pasado viernes, del que sale una cifra de 297 votos emitidos, 114 menos que en 2019. Todo apunta además a que el recuento de los votos presenciales —Participación Ciudadana no ha dado aún un solo dato del recuento de las papeletas que se depositaron hace un mes— será, salvo enorme sorpresa, igualmente raquítico y tampoco se acercará a los 917 votos que se produjeron por esa vía hace dos años.

Según los datos que ofrece la aplicación de las votaciones a través de internet, cuatro de los cinco proyectos más votados lograróan además dinero sólo para una ejecución parcial por tener un exceso de coste y además, se centran en los barrios de San Lorenzo (2 proyectos); la Albuera (2) y San Millán.

El más aplaudido ha recogido 26 votos. Se trata de un proyecto de iluminación de la alameda del Parral que está presupuestado en 48.000 euros. El número dos ha logrado 23 votos y es un proyecto de adecuación de la explanada entre las calles Silverios y Tejedores que los técnicos han calculado en 80.000 euros de coste. 21 votos ha tenido la propuesta de arreglar las aceras entre a estación de autobuses y el Velódromo. En realidad sería comenzar a hacerlo porque el presupuesto “calcula” un coste de amplísima horquilla: entre 36.000 y 90.000 euros. El arreglo de las aceras y la accesibilidad al mercado de la Albuera, presupuestado en 30.000 euros ha logrado 19 votos telemáticos. Completa el top 5 el arreglo del camino de Bernuy hasta Caño del Obispo, en San Lorenzo, con un coste de 18.150 euros.

En el extremo opuesto, dos proyectos no han recibido votos —ni siquiera de sus proponentes, salvo que lo hayan hecho con papeleta física— y otros dos han conseguido un único apoyo. De los 33 proyectos sometidos a escrutinio, la mitad (17) han tenido entre 9 y 0 seguidores, once tuvieron entre 10 y 14 votos.

Sólo los barrios y un desastre informático

Incluso si el recuento de votos con papeleta pudiera aportar alguna sorpresa, los presupuestos participativos siguen siendo la asignatura pendiente del Gobierno municipal pese a que la interrelación de la ciudadanía con el funcionamiento del Ayuntamiento ha aparecido como un objetivo “prioritario” en cada uno de los programas electorales del PSOE desde el año 2003. Pese a estar acompañados por una importante campaña publicitaria en las tres ediciones, la fórmula de presupuestos participativos que el Ayuntamiento trata de cuajar desde 2018, parece que ya puede considerarse oficialmente fallida después de conseguir captar en los tres intentos realizados únicamente la indiferencia de la mayoría de los segovianos. Eran unos 40.000 los llamados a las urnas.

Es cierto que la edición de este año ha tenido condicionantes especiales, pero también lo es que todos son achacables a los organizadores. Para empezar, no ha habido opción (ni partida económica) de elegir proyectos de ciudad y sólo se han votado en esta ocasión las iniciativas destinadas a los barrios, con 400.000 euros para repartir y está garantizado antes de ninguna votación que en todos los barrios habrá, al menos, una actuación con cargo a esta partida. ¿Para qué votar entonces?

Mención aparte merece la gestión del proceso de votación informática. Participación Ciudadana prefirió no utilizar la herramienta construida ad hoc para la realización de votaciones y consultas ciudadanas incluida en el proyecto Smart —el que tiene como objetivo convertir la administración municipal en un modelo tecnológico y de relación con el ciudadano— para comprar por su cuenta una aplicación específica cuyos graves errores, como permitir a la misma persona votar varias veces y a distintos proyectos, obligó a anular el primer periodo de votaciones telemáticas celebrado en octubre y abrir uno nuevo, el que acaba de expirar después de tres semanas activo recibiendo 14 votos diarios de media.