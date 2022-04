6 Comments

El Gobierno pretende prohibir los espectáculos con acondroplásicos, lo que viene siendo enanos. Básicamente, el bizarro show del Bombero torero y su cuadrilla de enanitos toreros, en sus invariantes. La cosa tienen su aquel, aduce la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que esto de hacer befa y mofa de la discapacidad no está nada bien. No se ayuda a la inclusión a golpe de risotada cada vez que la vaquilla voltea a un enano. Que atenta a la dignidad humana. Los interesados, en cambio -los del sector, otros mucho apoyan la prohibición- dicen que a santo de qué, que por un dinero que sacan de su “particularidad”, que buenas ganas de chafarles el negocio, que no se sienten humillados haciendo de toreritos y suscitando las risas del “respetable”.

Yo solo lo he visto una vez en plaza además de en la tele. Y bueno… ya sé que dirán que soy un animal, pero algunos gags tenían gracia, aunque coincido que es un espectáculo bizarro y políticamente incorrecto a más no poder. Pero tiene algo de surrealista, y ahí está la gran película Blancanieves de Berger acertada y poéticamente inserta en el mundo de la lidia enana. También pienso que si el Gobierno quiere regular lo bizarro y el mal gusto pues podría empezar por Tele 5.

Pero para disparates con los bomberos, el que se traen el Ayuntamiento y la Diputación de Segovia. Un disparate que va a costar al contribuyente 1,2M€ que tiene previsto gasta la Diputación solo en obras y dotación, y otros cuantos cientos de miles que va a perder el consistorio capitalino.

El disparate arranca con que para financiar las salidas a la provincia de los Bomberos de Segovia, servicio de titularidad municipal, para la extinción de incendios en zonas urbanas, Clara Luquero le quiere cobrar a la Diputación más de un millón de euros. Dice ella que no es abusivo, que es la ley la que obliga a trasladar el coste real de las salidas. Es importante aclarar que no estamos hablando de salidas a socorrer estrellados en las carreteras -que estas las pagan las aseguradoras- o incendios forestales -competencia de la Junta-, hablamos de un centenar de salidas porque alguien se ha intoxicado con una estufa, ha ardido un pajar y así un centenar de siniestros al año de media. Salidas que, estando el fuego lejos, suelen quedar en refrescar las brasas, como pasaba recientemente en un incendio en Marugán, que entre que llega el camión el mal ya está heho.

El caso es que la Diputación se enfrenta de buenas a primeras con costear un servicio que pasa de unos tres mil euros la salida a 10.000€, y claro, hace números y al final le resulta más económico tener dos parques propios. Uno en Boceguillas, y eso está bien, y otro en Quitapesares, y aquí viene lo malo, a poco más de un kilómetro del cuartel de bomberos de la capital. Miguel Ángel de Vicente lo justifica señalando que la mayoría de los siniestros se producen en el alfoz de Segovia. El caso es que un parque está llamado a canibalizar al otro. En definitiva y si Dios no lo remedia, tendremos una estructura pública duplicada.

Existe la alternativa de un consorcio provincial, que es la fórmula adoptada en otras provincias (existiendo aún, otra tercera alternativa, que la extinción de incendios pase a ser competencia autonómica, como ocurre en Cataluña y País Vasco). Básicamente la idea es que Diputación y Ayuntamiento vayan a pachas en esto de los bomberos, habría un único parque en la capital y al menos otro en la provincia. Esta es la idea que el PP dice que se ha ofrecido a Luquero, pero Luquero insiste que lo que no puede ser es que con dinero de la capital se paguen servicios en los pueblos y que los bomberos de Segovia están dimensionados para cubrir las necesidades de la capital. El PP, a lo bajini, dice que cuando ganen la alcaldía montarán el consorcio, momento en el que desmontarían el parque de Quitapesares, y como pretende el PSOE de la Diputación, a lo mejor se lo llevan a Coca -en realidad, el PSOE promueve una red de cuatro cuarteles de bomberos-. De momento, pues, habrá dos, y carreras entre provinciales y capitalinos por ver quien tiene la manguera más larga.

Da igual, la cuestión es que por un desacuerdo entre políticos vamos a ver duplicado, en la tercera provincia con menos habitantes de España, un servicio innecesario. Todo porque De Vicente y Luquero no se entienden, o hay unos intereses que se me escapan en mantener a toda costa la titularidad municipal del cuerpo. Con nuestro dinero, claro. A eso debería prestar atención, también, Ione Belarra. Espectáculos poco edificantes que se ríen de la discapacidad económica del contribuyente.