Llego un poco tarde esta semana a mi cita y le pido perdón. Podría liarme a explicarle que me metí en un tren extremeño y me perdí, o que tenía un bono con el que creía que podía utilizar las llamadas “plazas sinergiadas” pero luego vi que no. ¿Qué fue de las “exigencias a Renfe para la reposición inmediata” de este servicio después del quita y pon de la compañía ferroviaria durante dos semanas que anunciaron las airadas autoridades locales? Por cierto, los de los trenes andan a la caza de listillos de esos que usan bonos que no les corresponden y están a nombre de otros. Han crecido los “controles” contra esa práctica en las estaciones donde cotejan DNI y titular del abono… Avisados están.

Bueno, espero arreglarlo poniéndome al día y que mis jefes no decidan dejar caer mi sección como si fuera, yo qué sé, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, en su accidentado paseo en bici promocionando el comienzo del Tour de Francia en la ciudad vasca. Por cierto, el regidor transitaba por la calzada y fuera del carril bici, que allí también tienen, con sus bolardos de separación y todo. En Segovia andan acabando de poner señales y a la espera de marcar el espacio de preferencia de estos vehículos en los barrios de Ciudad y Tierra, la Albuera y el Salvador… A ver si con el buen tiempo salen los usuarios.

También tenemos candidatos que andan sobre dos ruedas, aunque esta vez fue en un paseo en moto que se marcó el popular, José Mazarías, con otros moteros, por las calles de la ciudad, en el que le dio tiempo a concluir que las calzadas de Segovia no están en las mejores condiciones. Tiene enfadado el del PP a otros aspirantes, que dicen en el PSOE y en Podemos que eso de ser candidato y delegado territorial de la Junta a la vez no puede ser y que debería dejar el despacho de la plaza de la Reina Doña Juana… Claro, que las denuncias contra el uso electoral de las instituciones se han hecho por concejales en activo desde las salas municipales de prensa como hizo este martes, a media mañana, el podemita, Guillermo San Juan…

Luego está lo de los equipos de campaña, que a veces se lían con las cuentas de redes sociales y se les cuelan publicaciones electorales en los perfiles institucionales, como le pasó al PSOE durante diez minutos en los que las cuentas oficiales del Ayuntamiento atacaban con furia a otro candidato, o “se cruzan” las cuentas de correo institucionales, de partido y particulares, e igual llega a las redacciones una convocatoria de prensa de un alcalde a través de un correo del partido, que en el correo de un ayuntamiento te salta un panfleto electoral… ¡Organización! Que luego vienen las Juntas Electorales a leer la cartilla, hombre.

¡Ay, las preprecampañas! Aunque el volumen de las declaraciones cruzadas entre candidatos crece, no le puedo ofrece novedades sobre las listas de candidatos, que está la cosa calmada en ese sentido después de que el PSOE contara la suya y se me antoja que el personal anda tratando de completar las nóminas de 25 nombres, y suplentes, en la capital, que debe tener su complicación para la mayoría de las formaciones.

Lo que toca ahora es correr, sobre todo en los ayuntamientos, donde hay que apurar para sacar las bandas de música, cortar cintas y presentar logros (si los hubiere), que el día 4 entraremos definitivamente en periodo electoral en el que se prohíbe inaugurar o vender nada desde las administraciones. Yo qué sé. No habrá corte de cinta ni paseíllo de la alcaldesa por Padre Claret cuando aquello se abra al tráfico, que entre pitos y flautas se han pasado los plazos.

Tampoco estará acabado a tiempo el edificio Cide, que sigue con sus eternas obras de remate, aunque eso no ha importado para que se enseñe, hoy mismo, a los medios de comunicación para que divulguen al mundo su interior con fotos y vídeos y con presencia de la ministra de Educación, Pilar Alegría, para contar como quedará lo del Citar de la FP, hasta ahora el único contenido conocido. Mi jefe me ha prometido que me va a colar haciéndome pasar por becario. Ya se lo cuento el lunes si quiere, que estoy como loco por ver el edificio firmado en su día por el Premio Pritzker de este año, David Chipperfield, que ha costado tantos años y dineros levantar. (Y por ver acabado el trabajo de los cristaleros).

Oiga, que lo de vender en el cierre de los mandatos se da en todas partes. Esta semana hemos visto al presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, haciendo balance del suyo y ha asegurado que “ha superado las expectativas”. ¡Quien dijo modestia! Le preguntaron si repetiría otro Gobierno con los mismos que hasta ahora y dijo que si, pero que lo mismo no va a poder ser… “Estaremos unos y faltarán otros”, zanjó evitando mirar a nadie. Hombre, en esa comparecencia ya faltaban cuatro diputados, tres de PP y uno de Cs. Noemí Otero si estaba en la formación, detrás del presidente…

En los pueblos también andan con las cintas. Por ejemplo, en Palazuelos de Eresma se inauguraban este 28 de marzo las pistas municipales de padel —otras de largo y enrevesado proceso de construcción— orgullo del alcalde, Jesús Nieto, cuyo equipo anduvo horas antes por el pueblo buscando “figurantes” vestidos de corto que inauguraran las instalaciones y salieran en la foto… Hasta en el equipo de fútbol del Monteresma se buscó, dicen en los mentideros palazolenses.

Están también los de la Junta que en la sección de “venta” tienen en primera línea lo de la Escuela de Enfermería, con protagonismo cada quince días al titular de que se va a arreglar, con 3 millones de euros, el edificio del viejo Magisterio para sede provisional de la formación de enfermeros y enfermeras. Pues venga, a las obras.

Ya ve que no deja mucho espacio, pero además de la cosa de las urnas le quiero comentar tres noticias buenas. Por ejemplo, lo del colector del valle de Tejadilla que Acuaes dice que se empezará a construir en tres meses aunque parece mucho correr teniendo en cuenta que falta aprobar (y alegar) el proyecto, licitación y adjudicación. Que quiere, el anuncio de la presidenta de la empresa pública (me perdonará el chiste) tiene “tufillo” electoral.

Sin tener nada que ver, buena noticia también es la apertura del palacio episcopal como museo, proyecto educativo y espacio de ocio vinculado todo a la Catedral, cuya gestión en los últimos años anima a un estudio pormenorizado y con cierta admiración dados los resultados que está logrando. No se pierda la visita a la casa de los obispos, hágame caso.

Y buena noticia es también la finalización de las obras de restauración de la muralla en la zona del hospital de la Misericordia, con una nueva zona de paseo al calor de la valla medieval. Dice mi jefe que ese remate de las coronas así, como con paletadas de cemento, no le convence aunque dice la alcaldesa, Martín, que —como los burros mal esquilados del refrán— con el paso del tiempo iguala el color y se nota menos. Vermos

Hala, le dejo que me han encargado que compre el azúcar para el ponche de Segovia de 35 metros que quiere montar en la calle Autismo Segovia el 22 de abril para batir un nuevo récord mundial repartiendo 1.000 raciones. Pues a por ello y si hace falta, lo inauguramos. ¿O es que ya no se acuerda del récord de las jotas? Menudos somos aquí.