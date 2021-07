8 Comments

La ciudad “podría ubicar” una nueva unidad del Ejército de Tierra cuando se desmantele el PCMASA2, según se desprende de la “reunión de trabajo” —el Ayuntamiento remarca especialmente el carácter del encuentro— mantenida este 15 de julio entre el Jefe del Estado Mayor del Ejército (Jeme) y la alcaldesa de Segovia, de la que el Ayuntamiento concluye que “se continúa trabajando con el Jeme en la reubicación de instalaciones militares de la ciudad” y reclama la implicación económica de la Junta en el proyecto

Aunque se transmite una sensación de avance y se ha concretado un tipo de instalación, tras la reunión no hay un anuncio que asegure la llegada de un nuevo centro militar y el condicional sigue llenando la nota de prensa del encuentro. No obstante, se destaca la “disponibilidad” mostrada por el general Francisco Javier Varela “a la hora de mantener el vínculo de Segovia con el Ejército de Tierra como seña de identidad de nuestra ciudad”, según la versión municipal, la única conocida al no haberse permitido las preguntas o la presencia de periodistas.

Es la segunda reunión que mantiene Clara Luquero con el Jeme analizando “la posible implantación en Segovia de otras unidades militares del Ejército de Tierra de entre las afectadas por los planes que el Ejército tiene en curso para descongestionar el área de Madrid”, apuntan desde el Ayuntamiento que considera que “supondría, de alguna manera, compensar la anunciada marcha” del PCMASA2.

600 efectivos y 12 millones de inversión

Siempre según la comunicación oficial, se estaría pensando en una unidad de unos 600 efectivos —casi el triple del personal total que tiene actualmente el propio PCMASA2— que supondría una inversión de unos 12 millones de euros que para el Ayuntamiento es “una posibilidad real”, aunque para ello requiere que se involucre la Junta de Castilla y León, política y económicamente.

Esta misma semana, tras rechazar la petición del portavoz de la oposición, Pablo Pérez, de participar en la reunión, la alcaldesa aseguró que se dirigiría al resto de las administraciones cuando las conversaciones avanzaran hacia propuestas concretas: “cuando vea un camino de futuro, serio, intentaré involucrar al resto de las instituciones”, dijo entonces.