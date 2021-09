Altas expectativas de participación para la convocada manifestación, este domingo 26 de septiembre a partir de las 11:00 en el Azoguejo, contra la reforma de la sanidad rural. Un tema que se ha convertido en una bandera de especial tirón en la provincia con un alto potencial de desgaste del gobierno de Fernández Mañueco. Además, la descoordinación entre socios de Gobierno, con Ciudadanos al frente de la consejería, y el PP en la retaguardia, ha incidido en conatos de marcha atrás, reformulación de proyectos (de la “necesaria reforma” a la “no reforma” pasando por la “reordenación”). Anuncios por tierra, mar y aire del presidente de la Diputación dando por finiquitada la reforma, garantías a última hora del mantenimiento de consultas de urgencias en tres localidades, no parecen haber cuajado entre las plataformas de usuarios convocantes de la marcha, y a la que se han sumado -oliendo sangre electoral- la oposición en bloque:

Tanto PSOE, IU como Podemos aprovechan la víspera de la movilización para solidarizarse con la marcha y criticar la reformas. La más intensa, la procuradora socialista Alicia Palomo, que en un comunicado resaltaba “el nerviosismo que reina en el PP”. Para Palomo, los movimientos realizados a lo largo de la semana para desactivar la protesta no han funcionado. “La sociedad segoviana, ya no se resigna a las mentiras continuadas de un PP y de un presidente de la Junta que ahora pretenden erigirse como los salvadores de la sanidad”, critica Palomo. “Anuncian que retiran el plan que decían que no existía, que abrirán consultorios que decían que no habían cerrados y ahora anuncian a bombo y platillo que los centros de guardia no se cierran, pero no cuentan la letra pequeña. Por ejemplo, que el Punto de Atención Continuada de Santa María se mantendrá abierto a costa de quitar un médico en el centro de salud de Nava”.

También IU desconfía de la Junta y llama a manifestarse alertando del “burdo movimiento del presidente Alfonso Fernández Mañueco para hacer creer a la sociedad de Castilla y León que era ajeno a los planes sanitarios del Gobierno que preside. Dicha maniobra parece tener la intención de, ante la presión de las zonas rurales afectadas en su lucha organizada, responsabilizar a la consejera de sanidad, Verónica Casado, y a Ciudadanos de una medida que se ha demostrado ampliamente impopular”.

Moción de Podemos

Y por último Podemos, que anunciaba la presentación de una moción en el pleno del Ayuntamiento de Segovia para instar a la retirada de la reforma. “Queremos aportar nuestro granito de arena a la impresionante movilización de los últimos meses llevada a cabo por nuestros vecinos y vecinas de la provincia, que han llenado las plazas de los pueblos durante todo el verano para exigir una atención sanitaria en el medio rural digna”, señalaba el concejal de la formación, Guillermo San Juan.