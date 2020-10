¿Se puede ser ecuánime al rememorar la Guerra Civil o debes optar por uno de los dos bandos? Por pensar que se puede ser ecuánime, al académico, tuitero y azote del feminismo, amén de excelente novelista, Arturo Pérez Reverte, lo están machando por la izquierda. Es ya un fascista irredento. Un paria amoral… Muy mala persona.

Todo lo cual en medio de la previsible resaca de mal rollo que levanta el proyecto de una nueva (otra) ley de Memoria Histórica. ¿Era de Vox la cabalgata de coches que cruzaba la ciudad, movilizada por Es-pa-ña y contra la mencionada ley, los confinamientos y la “persecución” de la hostelería patria? Vete a saber. Este es un país de chalados en el que la fiesta nacional divide más que une y donde la gente gusta de envolverse en banderas -bi, tri o monocolor- en ausencia de razones.

Este es el relato hoy imperante y de él parece desprenderse que todo aquel que no defiende la República es un golpista, un adalid de la validez de la fuerza contra la democracia. Y esto no funciona así.

Es el problema de simplificar realidades complejas acudiendo al “resumen”. Yo lo llamo el piomoaismo, en honor al “historiador” Pío Moa, que sostiene, lo mismo pero en sentido contrario, que la culpa de todo es de la izquierda que amparó el golpe de Estado contra el gobierno legalmente constituido de la CEDA en 1934. Razona Moa, comprando el relato de la historiografía fanquista, que si cómo demócratas no podemos estar con aquellos militares golpistas, ¿con la izquierda golpista del 34 sí?… El 18J fue un antigolpe que se legitima en las ínfulas golpistas de las izquierdas.

Es un desatino contra el que conviene andar prevenido, pero que da idea de lo corto que se queda el “relato imperante”, de juzgar la Guerra Civil como un conflicto jurídico entre golpistas y defensores de la legitimidad. Hay que ir mucho más al fondo del asunto.

Legalidad no es lo mismo que moralidad. Hay que considerar las circunstancias de la gente que protagonizó aquellos dos golpes contra la República, el del 34 y el del 36. Entender que su alineación en uno u otro bando trasciende lo jurídico. Un ejemplo, hoy en día a nadie le importa si la razón jurídica estaba del lado de los carlistas o de los isabelinos. Nos da igual si Hitler fue un político legitimo en términos legales. Nos interesa poner de relieve las injusticias morales -más que las jurídicas-, las masacres y carnicerías, ahondar en sus causas y comprender los dinamismos detonantes de la barbarie y cómo frenarlos.

Y para comprender las causas forzoso resulta aquilatarlas por un mismo rasero. De modo que la cuestión es que no solo se puede ser ecuánime ante la historia, sino que se debe. Eso sí es una exigencia moral: limpiar la historia de los prejuicios morales. Que Stalin no nos caiga bien no nos exime del deber de comprender qué pasó en su cabeza y en su tiempo lo más exhaustivamente que podamos. Si reducimos la historia a un juicio moral a toro pasado de nada nos ha de servir lo aprendido. Lo importante es saber cómo se llegó a dónde se llegó.