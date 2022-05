Eméritos, patos cojos y otros duplicados

Media población de la Granja decía haberse quedado sin cobertura en los móviles aquella mañana de viernes aunque yo esperaba sonriente la llegada de mi jefe, ansioso por saber si Felipe VI había dicho en la Granja algo sobre “el otro rey”, Juan Carlos I, pero nada, ni una palabra. Fue otra de esas reuniones de los miembros del Instituto Elcano en las que no hay declaraciones a los periodistas que, eso si, pasan una bonita mañana disfrutando de la vista de los jardines. Toda una desilusión, la verdad.

Andan las cosas muy raras y uno puede acabar liándose con tanto Papa y rey emérito y en el cargo conviviendo juntos aunque mire, también pasa, bajando varios escalones hasta la política municipal, con la ya casi retirada alcaldesa, Clara Luquero que, como los artistas buenos, está haciendo su gira de despedida All around the world llena de “Os quiero segovianos”, “Si en algo me he equivocado —mención especial al fiasco del Centro Logístico de Defensa— lo siento mucho, hice lo que pude” y “Os dejo una sucesora listísima y preparada, que ya veréis que bien”.

Bueno, el periodo que vive Luquero es el del “pato cojo” que ya he comentado aquí que en este caso me parece mucho más largo de lo razonable. ¿A ver si esto va a ser un truco para cansarnos y que los segovianos acabemos generando sin darnos cuenta ansia por “entronizar” a Clara Martín? Mire que estos estrategas de los partidos son gente muy maquiavélica…

La alcaldesa saliente tendrá tiempo aún de presentar oficialmente el programa musical y algún acto más de las fiestas que no inaugurará. Oiga, que lo mismo es que soy mayor pero a la vista del adelanto de nombres que hizo este periódico y comparando con otras ciudades, la lista de artistas parece un poco de plaza de tercera…

No debería estar la cosa para acabar en la Junta, que era la primera intervención del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, para exponer sus planes de legislatura, y ya ha puesto al personal de uñas con planteamientos radicales (y bastante intolerables) sobre asuntos como la discapacidad, el aborto o las autonomías en un tono un tanto ¿cómo diría? ¿callejero? Le tocó contestar ante los medios al segoviano, José Luis Sanz Merino, que decidió desautorizar a su socio de Vox, al que le dijo que los que tienen peso son los consejeros (y no los vicepresidentes sin cartera) y que esas cosas que dice no están en el pacto… ¿Ya le dije la semana pasada que esta legislatura va a ser difícil para los de Mañueco? Pues eso.

Más sucesiones. Ya sabe que el coordinador del premio de poesía Jaime Gil de Biedma era Gonzalo Santonja, ahora consejero de Cultura con Vox y claro, no se puede estar a todo. Pues nada, la solución ha sido “ascender” a coordinadora a su actual pareja, María Antonia de Isabel —hasta ahora en el prejurado— aunque no sola sino junto a otra cabeza coordinadora, la de Juan Manuel de Prada. Pues se repartirán las dietas, digo yo.

Me he metido en el mundo del pensamiento y no puedo resistirme a mencionar al catedrático emérito (otro) de la UVA, Fernando Molinero, que esta semana presento su libro “Una mirada geográfica a la España Rural” y dijo cosas como que esa parte del país está “exangüe, ‘exhidra’ y extenuada”. Hala, a pensar.

Cambio de tercio que tengo un par de obras de las que hablar: las que acaban de empezar en la carretera de la Granja, donde va a haber cacao de tráfico una buena temporada. No se emocione, son obras de mejora, nada de desdoblar carriles. ¿Qué esperaba?. Otra es la del teatro Cervantes que no parecen arrancar aunque se mantiene desde el lunes la curiosa “zona prohibida para aparcar donde se puede aparcar” en el corredor de Ildefonso Rodríguez y Domingo de Soto: la Policía Local incluye en sus partes oficiales la existencia de la supresión de 22 plazas de estacionamiento, hay señales y carteles de prohibición que nadie se ha molestado en tapar, pero se aparca con normalidad. Sospecho yo que esto es cosa de los creadores de las señales de prohibición de acceso al casco antiguo que los segovianos saben que son “flexibles”.

Y ahora, la asignatura de “Naturales” que no quiero dejar sin celebrar el Día Mundial de las Abejas celebrado el pasado 20 de mayo. Ojo con el bicho y el trabajo que hace que es básico. Tampoco quiero dejar de celebrar el congreso internacional sobre vencejos que se celebra en Segovia. Ya sabe qué aves le digo, esas que son muchas muy juntas y vuelan en aparente caos pero nunca chocan entre ellos… La foto es de los congresistas recibidos por la casi exalcaldesa en el Ayuntamiento. (Pese a lo numeroso del grupo tampoco se han reportado choques).

Voy acabando celebrando que la Gimnástica Segoviana jugará el año que viene en la cuarta categoría del fútbol español, donde sigue el equipo tras lograr in extremis mantener la Segunda RFEF, que es la tercera de toda la vida. Pues nada, enhorabuena o lo que se diga en estos casos. ¿No?

Y al final, el capítulo de óbitos y fallecimientos: el que aún está sin aclarar —hay secreto decretado en la investigación— de una universitaria de 20 años en una casa de estudiantes que ha generado una gran conmoción en el universo de la IE University, y el de un hombre en su propia casa incendiada en Jemenuño,. No me olvido de el fallecimiento de la fotógrafa y artista, Ouka Lele y lamento profundamente el del compositor musical, Evángelos Papathannasíou, Vangelis, el primo de Demís Rusos.

¿Le parece que acabo de bajón? Pues imagínese si me lío a explicarle con detalle el cometido del eficaz Ministerio de la virtud y la prevención del vicio que funciona en Afganistán y que, por ejemplo, acaba de obligar a las periodistas que salen en la tele a hacerlo con la cara tapada. ¿Se acuerda lo “muy preocupados” que estábamos los buenistas europeos cuando los talibanes se hicieron de nuevo con aquel país? Anda que no han salido cosas en la tele desde entonces, como para acordarse.