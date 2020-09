El PP se alía con IU para invertir 623.000€ de los remanentes en Palazuelos

Dada la frágil minoría de Jesús Nieto en Palazuelos de Eresma, cuatro concejales (cinco sumando la de DNP), frente a 8 de la oposición, cada pleno es un mundo. Con Ciudadanos el PP logró salvar la investidura, con el PSOE los presupuestos. Rotas las fugaces alianzas con unos y otros, tocaba bailar con IU a propósito de la reinversión de los remanentes, 623.000€. Definitivamente, la promiscuidad política convierte a Palazuelos en la capital del poliamor.

Previamente un escollo no menor, sacar adelante la actualización de tasas, impuestos y precios públicos para 2021. Trámite que salvó el PSOE de Daniel Bravo si bien aplicando un rejón de castigo, forzando vía enmienda el indulto de tasas de terrazas y basuras para las empresas locales así como la licencia de actividad para nuevas empresas. Ya que los presupuestos 2020, elaborados con anterioridad al covid19, no contemplaban esta ayuda a las empresas locales, en Palazuelos han optado por, con carácter transitorio, compensar para 2021 del pago de esas tasas a las empresas, que no pagarán basuras ni terrazas. La propuesta socialista fue aceptada con la boca chica por el concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez, que recordó que las previsiones de ingresos para 2021 no son nada buenas, pero que consiguió colar una enmienda a la enmienda dejando fuera del trato a los dos grandes contribuyentes palazolenses, la destilería Dyc y la residencia de la Diputación en Quitapesares, que disponen de un convenio específico en lo tocante a tasas. Unanimidad.

Y se entró en las modificaciones de crédito, es decir, partidas que hay que reforzar a partir de las que se han quedado sin ejecutar total o parcialmente. Una primera modificación por importe de 104.500€ destinada a cubrir los gastos extraordinarios del covid19 (que si 45.000€ en gastos de personal, 35.000 en material, 12.000 del déficit del transporte, entre otras) salen del sacrificio de los 50.000€ de la partida de fiestas, fondo de contingencia y subvenciones de la Junta y el Gobierno. Esta modificación fue aprobada también por unanimidad.

El sí de IU que da vida a Nieto

Y hasta aquí. Amarrar las inversiones prometidas para 2020, las más de las cuales a desarrollar ya en 2021, pasaba por sacar adelante los 623.000€ de los remanentes. Ya en marzo con el debate de los presupuestos se apreció que los dos concejales de IU estaban por la labor de colaborar, colando inversiones concretas a cambio de facilitar la aprobación de las propuestas generales. En aquella ocasión los de Juan José Martín se abstuvieron al lograr colar una razonable parte de sus sugerencias.

Pero ahora, con la oposición frontal del PSOE, había que pasar de la abstención de IU al sí. Para lo cual Nieto no dudó en incorporar a las inversiones algunas medidas solicitadas vía moción por IU. Por ejemplo, la reparación de pluviales de la calle Nueva (22.000€), o un proyecto para adecuar la nunca mojada piscina climatizada del Arroyo de la Vega (10.000€). O la mejora de los vestuarios de Robledo (180.000€, al final, el proyecto se ha encarecido por una cuestión de aseos) o dotar de cubiertas las pistas polideportivas de Robledo y Carrascalejo. Martín se jactaba de que 286.000€ de inversión de los remanentes parten de proyectos suyos de modo que “han cumplido ustedes [el equipo de Gobierno] y nosotros somos consecuentes votando a favor”, explicó el de IU. Al final 7 a favor, seis en contra. En la partida van también pasos elevados para Robledo (22.000€), un conjunto de cámaras para vigilar el pueblo (57.000€), mejora de aceras para el casco viejo de Palazuelos (81.000€) y 48.000 para poner caucho en los parques infantiles de la Plaza Mayor y de Tabanera, como partidas más señaladas, así como 30.000€ posiblemente para la compra de terrenos donde ubicar una pista polideportiva en Tabanera.

Por su parte, la oposición coincidió en votar no apelando a la falta de diálogo del alcalde con los diferentes grupos. “No nos piden la opinión para gastar 623.000€”, denunciaba Bravo.

Mociones

Para terminar, tres mociones. Una, todo un clásico, servida por el PSOE para recordar que el plan de carreteras de la Junta para 2013-2020 contemplaba desdoblar la CL-601 entre Segovia y La Granja. Lejos de desdoblar absolutamente nada (cuesta unos 16 millones), la carretera está hecha una pena y el tráfico, el IMD, subiendo. Ya superamos los 12.000 vehículos de intensidad media diaria de tráfico. Esta debe ser la quinta o sexta moción que se aprueba al respecto en el pleno de Palazuelos y tiene el aspecto de correr la misma suerte que las demás: quedar en nada.

Con la abstención del PP se aprobó otra moción socialista para mejorar los protocolos anti-covid19 en el CEIP Atalaya. Y también tuvo luz verde la de IU para concurrir a líneas de ayudas para la dotación de un punto de instalación de recarga de vehículos eléctricos. Destacar en este punto la abstención de Ciudadanos, cuyo portavoz, José González, ha sido curiosamente impulsor de la electrificación del parque automovilístico segoviano. Se abstuvo González apelando a que no veía claro un punto de la moción por el cual se instaba a iniciar el proyecto este 2020, cuando no hay un proyecto real que presentar. Por más que Martín recordó que en su ánimo no estaba el forzar la cosa para este improbable 2020, González y su compañera se abstuvieron.