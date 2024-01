4 Comments

El pleno municipal del viernes 12 de enero, aprobaba por fin los primeros presupuestos de la nueva etapa de gobierno municipal, con los votos de los dos concejales del Grupo Municipal Vox Segovia. Se trata de los presupuestos más cuantiosos de nuestra historia ciudadana, casi 77 millones de euros, y se dirigen a mejorar los servicios y a optimizar los recursos de la ciudad, siempre escasos, de una manera clara, austera y transparente. El alcalde, en el pleno, hizo hincapié en su realismo, y en las grandes líneas de actuación sobre la Segovia urbana y los servicios al vecino; la Segovia sostenible; la Segovia innovadora; la Segovia enraizada en la Cultura y en sus tradiciones; y la Segovia social.

Desde el grupo municipal Vox Segovia, hemos colaborado con el equipo de gobierno para la elaboración de estos presupuestos, y los hemos apoyado porque en ellos se contienen propuestas que llevábamos en nuestro programa. Así, consideramos prioritario establecer un plan ordenado y planificado en el tiempo para hacer los arreglos tan necesarios de nuestros barrios, así como de los barrios incorporados y los polígonos industriales: redes de abastecimiento, pavimentación, iluminación, mobiliario urbano. Creemos necesario invertir más recursos en limpieza: Segovia está sucia, necesitamos una ciudad impecablemente limpia, tal y como se merece una Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Consideramos necesario buscar, aunque sabemos que no es fácil, suelo industrial. Necesitamos atraer empresas, crear empleo, fijar población, y que nuestros jóvenes se queden aquí, en Segovia. Creemos que la familia debe ser el centro de las políticas y que debemos ayudar a las mujeres embarazadas. Creemos que los impuestos que se recaudan deben revertir en los mejores servicios públicos de calidad, y tenemos el dinero de los segovianos por sagrado, por lo que hay que emplearlo pulcra y adecuadamente.

En este contexto, el Grupo Municipal Vox Segovia ha votado favorablemente estos nuevos presupuestos, que con sus propuestas y su voto han salido adelante y han sido aprobados. No son, para este grupo municipal, los presupuestos ideales, no son nuestros presupuestos. Sin embargo, hemos querido hacer, ante todo, un ejercicio decidido de responsabilidad. Segovia no podía esperar más, ni quedar otro año más sumida en la inoperancia. Segovia está pidiendo a gritos grandes cambios, y dejar atrás de una vez tantos años de indolencia socialista, que nos ha dejado una ciudad abandonada, mal gestionada, y hasta sucia. Estos presupuestos incluyen inversión, garantizan servicios, producen desarrollo económico, y son esperanzadores, incluso emocionantes en algunas partidas culturales. Unos presupuestos para cuidar lo nuestro, para cuidar de Segovia. Harán que Segovia se sobreponga a la lenta agonía en que se encuentra, como consecuencia de las políticas social-comunistas anteriores.

No entraré aquí en cifras ni en partidas, porque no es el lugar adecuado para ese ejercicio expositivo. Y porque, además, como nos dijo el maestro Julián Marías, no se puede intentar contentar a quienes jamás se van a dar por contentos. Diré, sí, que la política, que es el arte de lo posible, consiste en decidir: y nosotros hemos decidido hacer lo que la mayoría de los vecinos de Segovia, los votantes, nos han encomendado hacer. Por encima de toda otra consideración: responsabilidad y coherencia.

La vida nos enseña que la condición humana es falible, que cabe el error, y que quien no toma decisiones apenas se equivoca, pero tampoco va adelante. Nosotros hemos decidido. Porque a nosotros, ante todo, nos mueve la responsabilidad que tenemos con nuestros votantes. No tenemos un acuerdo con el Partido Popular, sencillamente hemos considerado que los segovianos se merecen, por fin, tener un presupuesto para que el Ayuntamiento funcione. Era nuestra responsabilidad hacerlo posible, sin dejarnos llevar por un sentido partidista y sectario.

En contraste con esta voluntad de esfuerzo común y de progreso, los demás grupos de la oposición izquierdista han preferido el inmovilismo y el obstruccionismo. Notemos que en el pleno expusieron sus respectivas propuestas, que afectaban a menos del 2% de los presupuestos, lo que nos indica que ellos estaban de acuerdo con el restante 98%. Y, sin embargo, han tenido la desfachatez de votar en contra. No se han abstenido, al menos, no, no: ¡han votado en contra!. Estos politiqueos de vía estrecha, realizados por los grupos del PSOE, de Izquierda Unida, de Ciudadanos y de Podemos, no se pueden justificar, y les han hecho quedar como suelen: como Cagancho en Almagro. Los vecinos de Segovia no olvidaremos este indigno ejercicio partidista y sectario contra el progreso de Segovia.

Además, no han entendido apenas que Vox no compra ni vende sus votos. No pueden entenderlo, porque es lo que hacen todos ellos constantemente. Y no han comprendido que, en política, algunos todavía creemos que cabe la devoción al servicio público, por encima de apetencias personales y del mercadeo de votos. Y así, han tergiversado nuestros planteamientos y valores, como siempre, y nos han llamado irresponsables, vagos, pagafantas -o sea, tontos-, fascistas, machistas, xenófobos, extremaderecha, y, en fin, ladrones que solo se mueven para llenas sus propios bolsillos… Nos han acusado de todo, menos de la muerte de Manolete… En fin, así es nuestra limitada izquierda segoviana, que me trae a la memoria aquel versito decimonónico: esos que son peritos / en achacar a otros sus delitos

Pero nosotros tenemos las espaldas bien anchas, y hasta nos gustan los ataques de esos partidos con pasados terriblemente antidemocráticos -algunos, como el PSOE, también con un presente terriblemente antidemocrático-. Porque eso nos indica que nosotros vamos por el buen camino en el mejor servicio a Segovia y a los segovianos.

¡Si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos!, decía Rubén Darío. Pues ya estamos oyendo esos ladridos.