“Esto es una broma pesada”, dice la alcaldesa de Ayllón María Jesús Sanz. En la tarde del 6 de diciembre, y tal como informó acueducto2, alguien colocaba una estructura metálica de 1,8 metros en la zona de las ruinas de la iglesia de Santiago, en el cerro de la Martina, una de las colinas que deparan espléndidas vistas sobre la histórica localidad segoviana. Todo indica que es una broma viral, al albur de una campaña promocional de un grupo de artistas americanos, The Most Famous Artist, que a mediados de noviembre colocaron el monolito desencadenante de la presente “ola de monolitos” en un desierto de Utah. Poco después aparecían más en Rumanía, Rusia, y nuevamente California. A fecha de hoy han aparecido nuevos monolitos en Bélgica y Reino Unido, en lo que es ya un moda que los medios denominan “fiebre monolítica“.

A diferencia del original, perfectamente cromado y que se vende a 45.000€ la pieza, el de Ayllón no es desde luego ninguna tecnología alienígena, es bastante chapucero, tres chapas soldadas de aquella manera y colocado de manera inestable, tanto que por la mañana el viento lo tiró. Para entonces ya era la atracción del día en Ayllón, y los vecinos se acercaban a verlo. Alguno debió volverlo a poner de pie.

Suplanta al Ayuntamiento en un falso comunicado

En cualquier caso, nada de peligro ni cientos de personas, como aseguraba un supuesto comunicado oficial del ayuntamiento remitido a media mañana del 7 de diciembre a diferentes medios, y en el que se recomendaba no visitar la pieza “mientras no se conozca su sentido y los efectos de la aparición solicitamos a la gente que evite ir a visitarlo. Pueden producirse situaciones perjudiciales o peligrosas por la cercanía de laderas en las que pueden producirse caídas. Se recuerda además que la situación epidemiológica también resulta adversa para este tipo de concentraciones”, decía el falso comunicado, que iba rubricado por los datos del ayuntamiento y el logo municipal pero no firmado. La cuenta tampoco era la oficial, sino otra que imitaba ser oficial.

La cuestión es que la bola coló y lo del monolito empezó a trascender los medios locales para convertirse en noticia nacional. Ante lo cual el ayuntamiento ha reaccionado remitiendo otro comunicado, esta vez de verdad, e informado de su intención de denunciar ante la Guardia Civil la suplantación de identidad oficial. “No podemos consentir que alguien vaya lanzando los mensajes que se le ocurran a nombre del ayuntamiento”, explicaba Sanz, que visitaba a primera hora el monolito destacando lo inestable y chapucero del invento.

Monolito caído y vuelto a levantar

Lo cierto es que aunque su estudiada ubicación en lo alto de un cerro hace que parezca un coloso de varios metros, in situ es un tanto decepcionante. No llega al metro ochenta y se compone de tres rectángulos de chapa con algunos puntos de soldadura. El apuntalamiento es igualmente precario, hincado a presión y rodeado de unas pocas piedras. De hecho, a media mañana, cuando el monolito era visitado por lugareños, una ráfaga de viento lo tumbó. Luego lo volvieron a poner en pie pero está “tente mientras cobro”. Si deciden verlo téngalo presente, mejor no tocar.

En cualquier caso, nada que ver con los cromados originales. Más bien la humorada de algún paisano con rudimentos de soldadura, lo que en el ámbito de Ayllón restringe la lista de sospechosos a unos pocos. “También podría ser de alguien de fuera”, explican en el bar del pueblo, habida cuenta que Ayllón está casi tan lejos de Segovia como de Madrid.

En cualquier caso el que lo puso conoce bien la zona, que es preciosa. Con vistas de postal al espectacular pueblo serrano. Está lo suficientemente apartado como para garantizar al anónimo artista una razonable discreción durante el montaje. Para llegar a él hay que andar unos 15 minutos desde el centro del puebo. Ir en coche se desaconseja, da la casualidad de que la principal vía de acceso, la calle Mediavilla está cortada por obras. El desplazamiento obliga a un largo desvío por caminos de tierra. Mejor a pie.