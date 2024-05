4 Comments

En la mitología griega son tres hermanas ancianas, Deino (temor), Pefredo (alarma) y Enio (horror), que representan la espuma del mar y comparten un solo ojo y un único diente. No se llevan bien, pero se necesitan para pasarse por turnos el ojo y el diente en la cueva de los confines del mundo donde viven. Salen poco porque tienen que custodiar a Medusa, que es de la familia. Perseo les roba el ojo cuando se lo estaban intercambiando y lo arroja a un lago. Cuando se lo reclaman, les contesta que en ocasiones hay que cometer una pequeña injusticia para acabar con otra mayor, y las viejas, que eran insomnes, al no poder pegar ojo porque van muy ciegas, dejan a Medusa sin defensa hasta que Perseo acaba con ella.

¿Cómo seré recordado? es la pregunta que se hacen todos los presidentes. Y aunque sueñan con pasar a la Historia por empezar un tiempo nuevo, todos lo hacen por acabar con algo anterior, como Perseo con Medusa. Destruir es más memorable que construir. Recordamos mejor la certeza de los entierros que la incógnita de los nacimientos. Si preguntáramos cuando Tezanos duerme, convendríamos que recordamos a Suárez por acabar con el franquismo, a González con el retraso, a Aznar con González, a Zapatero con ETA, a Rajoy con el rescate y a Sánchez, por fin, lo recordaremos por acabar con el procés.

No es el principio de la convivencia, ni siquiera el final del nacionalismo, pero sí del independentismo que llevaba años cambiándose el ojo y el diente entre JUNTS, ERC y la CUP. No lo digo yo, lo dice Arcadi Espada y Pedro Jota, que le hicieron la cruz y raya a un lado a Sánchez desde que le conocen, pero ahora reconocen que el Presidente ha acabado con el procés y que la arriesgada estrategia de la amnistía ha sido beneficiosa para el interés general. Aunque fuera injusta, una injusticia no está del todo mal si acaba con una peor.

El procés, que fue la versión temible, horrible y alarmante del independentismo de Medusa hizo que yo, que abroncaba a los que decían Gerona, el otro día amenazara a un tipo de Colmenar por insistirme muy serio en lo mal que estaban “las rodalies”, así terminado en “es”. A punto estuve de meter cabeza, pero me conformé con mandarle a tomar un tren a Extremadura. Mirar al nacionalismo de frente, petrifica y solo se acaba con él enfrenándole a su espejo, así, a lo zorro, sentándole a comer en la mesa de diálogo de los niños, que es lo que han hecho las gafas de Illa y, paradójicamente, la amnistía de Sánchez. Se te nota en la mirada que vives “engorilada”, Medusa. Pero es por tu mala cabeza.

Las políticas y necesidades de Sánchez parecen engordar a los partidos independentistas, pero a la vez, les pone a dieta de votos. Aprovechando que Tezanos no mira, vean quienes siguen votando procés y verán que son mayores y de confines lejanos. Son los de la versión payesa del Brexit, que aquí podríamos llamar “la Españtá”, los que sienten a Spain como “expain”, como un dolor pasado del que hay que huir. Me piro, suspiro, te insulto, me indulto, me retiro, deliro, me reitero, te desespero. Si hay que acabar con esta pesadilla, mejor una amnistía que una consulta, que las carga el “demoni”.

Pierden la mordida y la perspectiva Aragonés y Junqueras, que abandonan la segunda línea de la política por no saber ver cómo se puede castigar más al se queda en la cárcel que al que huye como un “mal hetero”. La CUP, que se presentó como “las nietas de las brujas que no pudieron quemar”, pues vuelven a sus causas ciegas de defender las identidades y las gallinas violadas.

Solo queda Puigdemont custodiando la cabeza del independentismo, porque le tiraron el ojo mojado cuando estaba moribundo y volvió a la vida por los pelos. No porque fuera un héroe valiente sino porque es el único tan inmoral de plantear a Perseo un último ojo por ojo y diente por diente habiendo perdido. Podrá quedarse un rato enredando y desenredando con la cabeza del independentismo por si asusta aún cortada y brotan nuevos monstruos, pero en algún momento habrá que parar toda esta leyenda ciega y vieja.