5 Comments

Casi desde mi infancia he sido testigo de la falsa disyuntiva entre la conservación del patrimonio arquitectónico y paisajístico de nuestra ciudad y el presunto “desarrollo” de esta. El debate entre quienes defendían el valor de ese patrimonio, no solo por su importancia cultural, sino por su potencialidad de progreso económico, y quienes consideraban que esto era incompatible con su idea de desarrollo, que consistía en derribar primero cualquier obstáculo que interfiriera a sus intereses particulares, sin tener en cuenta cualquier otro valor comunitario, aun a sabiendas de su imposible recuperación. ¡Cuántas veces he escuchado a personas a las que se les supone un nivel cultural, renegar del Acueducto porque obstaculizaba sus pretensiones de moverse en coche sin cortapisas, o de forrarse construyendo grandes edificios en su entorno!

Afortunadamente, aunque a veces se retuercen falazmente para favorecer intereses privados, se han ido aprobando normativas que protegen el patrimonio y el paisaje que nos han hecho mundialmente valorados y que han evitado, en gran medida, que fueran degradados por el “desarrollismo” irresponsable. Aunque no siempre se ha conseguido.

En ocasiones, desgraciadamente, se ha practicado un urbanismo a la carta, regulando en función de los negocios de grupos económicos, o propietarios influyentes y sus consecuencias negativas las hemos acabado pagando entre todos. El caso del edificio junto al Acueducto, amparado por el plan de El Salvador, que fue finalmente remodelado, reduciendo su altura, a costa de costosas indemnizaciones, es paradigmático.

La ausencia de una normativa adecuada en los años 50, permitió la construcción del Hotel las Sirenas, por Inmobiliaria Segoviana, una agresión salvaje al perfil de la ciudad, totalmente innecesaria y evitable, simplemente reduciendo los grandes beneficios empresariales de ese proyecto. Hoy en día ha desaparecido la sala de cine incluida en el edificio y seria el momento de remodelar su volumen rebajando la altura y recuperando las vistas sobre el casco histórico de la ciudad. Esto se planteó en la redacción del Plan Especial de Áreas Históricas, pero no sé si finalmente se tomó en consideración.

Otro tanto ocurre con el edificio que se levantó en el lado de poniente de la plaza de La Merced, junto a la iglesia de san Andrés, sin tener en cuenta que las plantas añadidas, afectaban muy negativamente a las vistas de la Catedral desde la plaza del Alcázar. Su eliminación es una operación costosa pero que merecería la pena abordar para mejorar el conjunto histórico.

Un reciente caso de los efectos negativos, sobre el paisaje, de una normativa mal planteada, es el Plan Especial de San Lorenzo, aprobado por el PP en los años 90, que permitió construir un volumen exagerado en la calle de san Marcos, junto a la iglesia del barrio, concediendo a sus propietarios unas injustificadas plusvalías, en detrimento de los valores de ese paraje protegido

Ninguna de estas actuaciones van en contra del desarrollo ni de los derechos de los propietarios, pero si los limita cuando perjudican los del conjunto de los ciudadanos y, naturalmente, habría que compensarles cuando tienen derechos adquiridos, aunque haya sido elaborando la normativa a su favor.

Lo más gracioso es que a veces estos desarrollistas utilizan, falazmente, la defensa del patrimonio para justificar su oposición a proyectos que sí benefician a la ciudad. Recuerdo, cuando se planteó la construcción del Parador de Turismo en el Terminillo, había sectores de la hostelería que se oponían porque pensaban, con una visión muy corta, que podía ser una competencia perjudicial para sus negocios. También, ante la construcción del nuevo Centro Penitenciario en Torredondo, algunos decían que la torre de vigilancia iba a tener un impacto visual negativo sobre las vistas de la ciudad, cuando lo que les movía eran sus prejuicios sobre la población reclusa. Hoy, creo que nadie dudara del beneficio que supusieron estas obras.