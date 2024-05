4 Comments

El año electoral 2024, sigue su cauce, y los socialistas gobernaremos en el País Vasco en coalición con el PNV, y en Cataluña, Salvador Illa y el PSC, por primera vez en la historia han ganado en votos y escaños, con una diferencia importante, con respecto al segundo partido, pero además no hay mayoría independentista en el parlamento catalán por primera vez en la historia. Es posible un gobierno progresista, ya que suman mayoría absoluta el PSC, ERC y Sumar-Comunes.

Pero además el resultado, evidencia con claridad democrática, que la estrategia del presidente, Pedro Sánchez, ha conseguido con le apoyo de la ciudadanía, terminar la etapa negra del procés y eso nadie lo puede discutir. Los exabruptos, insultos, amenazas, señalamientos, ataques a sedes socialistas, agresiones a cargos públicos socialistas, del extremismo de la derecha, quedan ya grabados para siempre, en la sociedad española. Ni España se ha roto, ni lo hará, todo lo contrario, la valentía del Presidente del Gobierno, la une mucho más, respetando la pluralidad y avanzando cada día.

El “efecto balsámico” de las elecciones autonómicas en el País Vasco y Cataluña, para la derecha ha consistido en no hablar de ETA en Euskadi, ya hablaron bastante en las generales menospreciando a las víctimas, a pesar de que ya no existe desde hace casi trece años, ni tampoco hablar de la amnistía en la campaña en Cataluña, después de su utilización, durante meses para envolver el resultado electoral, que no les permitía gobernar en nuestro país. Y remataron esta semana dando marcha atrás en el Senado en la barbaridad democrática de plantear un conflicto con el Congreso. Por cierto, de la importante situación económica, ni se atreven a despegar los labios. Se dan cuenta, que utilizan producto reciclado.

Pero ojo, ahora como se tienen que inventar algo para la campaña de las europeas, ya que no son capaces de generar un proyecto firme y de avances para la ciudadanía, ahora utilizan el mantra que se inventa Feijóo, que no ha terminado el procés y que Puigdemont, será presidente en la Generalitat. Me dice un conocido esta semana, “la derecha en España, se queda sin artificios de entretenimiento y ahora resucitan a Puigdemont, que las urnas en Cataluña, le han invitado a cumplir su promesa y dejar la primera línea política, porque nada más tienen que decirnos”. Se dan cuenta, ¿qué sabiduría tiene el pueblo segoviano?. El producto reciclado de la derecha, para no hablar de que vamos en buena dirección en nuestro país.

Como no podía ser de otra manera, también en Segovia gastamos del mismo producto reciclado”, después del escándalo del “pacto interruptus” del PP y VOX en el Ayuntamiento de Segovia, con la firma del alcalde en el documento, que ha circulado por toda la ciudad, evidencia la enésima torpeza de gestión, del Sr. Mazarías, aunque ya ha roto lo de MAZA23, porque ha superado con creces los veintitrés errores o caprichos de gestión, que perjudican a los segovianos/as, en esta ocasión ha quedado en evidencia, que está sólo y su partido, le ha dejado huérfano. Cuando el secretario general del PP de CyL, su benefactor, Paco Vázquez, con claridad ha dicho, que “los pactos entre grupos los firman los partidos”, directamente manifiesta la torpeza del Sr. Mazarías y el repaso que le han pegado estos días sus dirigentes, ante semejante torpeza.

Pero que no se preocupe la fachosfera, para el mes de junio o principios de julio “habemus pactus”, que la portavoz quiere ser teniente alcalde y lo que lleva aparejado en retribuciones por encima de todo. Lo verán… otro producto reciclado.

No quiero terminar sin dejar claro, que las elecciones europeas son las más importantes, por la trascendencia que supone las decisiones que se toman en Europa, en Bruselas y Estrasburgo, para nuestro día a día. Sin duda, necesitamos más Europa y más políticas socialistas, para seguir avanzando.

Creo honestamente que nunca se ha hablado en una legislatura tanto, como en la última, sobre Europa y sus competencias. Algunos ejemplos: la compra centralizada de la vacuna contra el covid, los fondos europeos de recuperación, la inteligencia artificial, la PAC, el cambio climático, en fin. Los progresistas debemos movilizarnos el próximo día 9 de junio, para no permitir retrocesos en nuestros derechos y libertades, amenazados por los que todos sabemos que cada día, solo saben utilizar el odio y la amenaza.