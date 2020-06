Toros y filosofía

La abolición de la lidia me parece un debate de alto voltaje filosófico, con muchas derivadas en juego. Desde la filosofía del derecho, la teoría de la mente o el estatus ontológico del hombre y los seres vivos, la ética, la ecología, antropología, por supuesto economía… Difícil encontrar un tema filosofícamente más complejo y fascinante.

Siento cierto desdén (intelectual) para todos aquellos que reducen la cuestión a como sea que tengo un perrito y adoro a mi perrito, los toros son una mierda. O como sea que me gusta ir a los toros, viva los toros. El debate sobre si los toros son o no son cultura me parece otra falacia, ¿qué no es cultura? ¿Acaso que algo sea cultura lo convierte en legítimo o ilegítimo? Los antropólogos hablan de la cultura antropófaga, y no por eso me veo devorando a un congénere. Pienso que más bien cuando se dice “cultura” debe leerse “actividad subvencionable por el consistorio”.

Sea como sea, comerse, pongamos, a un señor de Cuéllar no está bien. ¿Pero devorar a cualquier ejemplar de otra especie sí? Llamo la atención sobre el cualquiera. Pongamos animales en extinción, eso sería una macarrada. Con lo del covid19 hemos visto que tontear con según qué especies es peligroso y potencialmente dañino. Personalmente me niego en redondo a comer primates superiores (llámenle gentileza de primo) y algunos tipos de cetáceos altamente evolucionados que me suscitan una gran admiración. Aunque eso es meterse en un jardín. ¿No es el pulpo uno de los animales más evolucionados y admirables? ¿Y a quién no le gusta el pulpo a feira?

Como les decía es un debate apasionante, y ahí tienen una primera pregunta. ¿Por qué a este sí y a este no? ¿Es mejor un delfín que una rata? ¿Qué hace diferentes a las especies para su cosificación? ¿La estética? ¿La tradición? ¿La biología? ¿Qué va primero, la ética o la barriga?

La (buena) filosofía rara vez aporta respuestas concluyentes, sin embargo sirve para establecer preguntas “útiles”. Las preguntas adecuadas nos permiten una mejor gestión de la información que las inadecuadas y, en consecuencia, mejoran nuestro conocimiento del mundo.

El debate taurino pide preguntas “adecuadas”, no memeces como si es cultura o lo deja de ser. Por ejemplo, preguntas por las finalidades. Un sádico graba un vídeo torturando a una mascota y lo sube a internet. Coincidirán conmigo que eso no es aceptable porque solo desde el sadismo y la crueldad es justificable un hecho así. ¿Por qué? es otra pregunta compleja pero apuntaría a que una sociedad que no combate el sadismo y la crueldad corre el riesgo de devenir una sociedad sádica y cruel. Y coincidirán conmigo es que eso no es especialmente interesante ni contribuye a nuestra mejora personal o colectiva.

Ahora bien, la cosa cambia si el que graba el vídeo lo hace porque está probando en animales la curación del cáncer. Y lo sube a internet para buscar el apoyo de otros científicos. Cambia mucho.

Por eso la cuestión de la finalidad es esencial. Y por eso los animalistas ponen mucho énfasis en que la lídia se limita a un espectáculo sádico y cruel, en tanto desde la tauromaquia se minimizan estas acusaciones, que consideran extrapolables a toda actividad ganadera, y se toma en consideración otros muchos aspectos antropológicos, artísticos, económicos, ambientales…

Más derivadas desde la filosofía del derecho. ¿En razón de qué debemos restringir una actividad humana? La libertad es un valor importante, restringir tal conducta requiere una sólida argumentación. No digo que en nombre de la libertad valga todo. Digo que es otra perspectiva a considerar.

¿Existen los valores absolutos? ¿Es la libertad uno de ellos? ¿Es la empatía y la bondad una exigencia ética? Y si no existen los valores absolutos ¿cómo justificamos las normas morales? ¿En su utilidad? ¿En su eficiencia social? ¿En el sentir de una mayoría de ciudadanos?

Hay tanto en juego que, por una vez, les aconsejaría recurrir a la filosofía. A favor de la lidia pueden ustedes consultar Tauroética, de Fernando Savater. Magnífico, como lo son también los trabajos del tristemente desaparecido Jesús Mosterín, en sentido opuesto y gran teórico de los “derechos de los animales”.

Tirando de los que han pensado en profundidad sobre el tema, cuando menos, se evita degradar un debate tan potente a cuestiones pueriles y vanales y acabar en el cansino “viva o muera” esto o aquello. Y puede que ustedes noten una cierta soberbia intelectual en estas líneas, pero verán, del mismo modo que no me parece ni medio normal que alguien que no sabe soldar enjuicie la calidad de una soldadura, empieza a ser hora de, frente al cuñadismo imperante, empezar a exigir un poco de rigor.