Sesgos cognitivos y otros virus

Crisis como las del coronavirus van de lujo para detectar como las sociedades somos fácil presa de los sesgos cognitivos. A la búsqueda de respuestas rápidas el cerebro ataja. Y a veces el atajo conduce a mal sitio, a un un sesgo cognitivo, o sea una desviación en el proceso mental que lleva a un juicio inexacto, una intepretación irracional. El sesgo, en gran medida, no hace sino ratificar un sesgo previo, un prejuicio.

Inherente al cerebro es la pregunta ¿qué lo causa? Pese a las reiteradas advertencias de los filósofos, nos gusta pensar que siempre hay una causa. La realidad es que nunca hay UNA causa, normalmente entran en juego muchas más variables; a veces ni siquiera cabe hablar de causalidad.

Hija de la anterior es la pregunta ¿de quién es la culpa? Presuponemos que siempre hay un culpable, desenmascararlo agraviarlo nos alivia. Es el chivo expiatorio. Naturalmente hay una regla de oro: todo puede ser chivo expiatorio menos yo. Autoflagelarnos no produce el mismo alivio que flagelar al otro. Especialmente si con el otro tenemos cuentas pendientes.

Escribía el otro día como no pocos segovianos se hincharon a denunciar a madrileños que en su irresponsabilidad y desconocimiento del mundo van propagando el virus por Segovia, ¿pero cuántos capitalinos se habrán ido con sus mayores a pasar la cuarentena al pueblo? Por cierto, que la culpa es de Madrit es también el nuevo mantra del indepedentismo. Al grito de “confinar Madrit” el procés (responsable uno de los sistemas sanitarios más masificados y maltratados de España) intenta, como siempre, reforzar el relato… Todos los males de Cataluña tienen un nombre: Madrid.

Más sesgos. Si eres de izquierda, otro sesgo clásico es “el capitalismo”. Así, en general, sin entrar en en detalles. ¿Por qué pasa lo que pasa? Por el capitalismo. Es el sistema que está mal y hay que cambiarlo. Invariantes de lo anterior, “Rajoy”, “los recortes”, “Aznar”, etc…

Si en cambio eres de derechas, tu sesgo favorito será el “8M”. En su desatino de feminazis , fueron las marchas del Día de la Mujer las que flaco favor hicieron a la salud pública. ¡Ah si se hubieran tomado medidas a 25 de febrero! Variante de la anterior, “el Gobierno”… ¡Qué desfachatez la de Pablo Iglesias dando pésimo ejemplo de civismo al no respetar la cuarentena!

Por eso cada día me siento más desligado de la ideología: es como una venda, como una acumulación de sesgos. No nos deja ver el hecho claro que una manifestación al inicio de una pandemia no ayuda demasiado, los recortes en investigación menos, que el Gobierno nos recomiende una cosa y a las primeras se la pase por el forro, tampoco. Que vayamos en manada de compras al Luz de Castilla tampoco. Que los partidos intenten arrimar el ascua a la sardina a golpe de muertos, menos.