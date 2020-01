Segovia tendrá zona de bajas emisiones, obligada por el Gobierno

No se sabe ni cuándo ni exactamente cómo, pero la ciudad de Segovia deberá dotarse de una zona de bajas emisiones, es decir, un área especialmente restrictiva para el tráfico contaminante y a semejanza de las que ya tienen Barcelona y Madrid.

Es una de las consecuencias de la aprobación el 21 de enero, en el primer consejo de ministros ordinario de los martes, de la Declaración de Emergencia Climática. En principio un documento de intenciones pero para que no quede en mera prosa, el ejecutivo de Pedro Sánchez la encuadra en una Ley de Cambio Climático, que se espera aprobar en el plazo de 100 días, y que precisamente contempla como medida estrella la obligatoriedad de todas las ciudades de más de 50.000 habitantes de contar con una zona de bajas emisiones (ZBE).

Un proyecto que encaja con la voluntad de la coalición IU-PSOE al frente del Ayuntamiento de Segovia de avanzar en las medidas de restricción del tráfico en el casco histórico de Segovia. “No conocemos aún el alcance del proyecto, pero entendemos que está en línea con las diferentes ideas que barajamos para crear áreas de tráfico restringido”, explicaba el concejal de IU y responsable de Medio Ambiente, Ángel Galindo. que recordaba que precisamente avanzar en medidas de restricción del tráfico forma parte de los acuerdos pactados para la formación de gobierno municipal y que recientemente el pleno aprobaba, a petición de Segovia por el Clima, su Declaración de Emergencia Climática, en la que se compromete a trabajar para reducir las emisiones contaminantes y también otros aspectos como mejora de la eficiencia, reforestación y sostenibilidad.

De momento, sin embargo, este compromiso no se ha traducido en proyectos concretos para la ciudad. “Estamos barajando y trabajando diversas ideas pero aún no tenemos un proyecto definido”, reconocía Galindo. Así pues, la medida del consejo de ministros, y su intención de dar máxima prioridad a la Ley de Cambio Climático, supone un claro empujón a esta línea de trabajo. “En la mayoría de Ciudades Patrimonio ya funcionan de un modo u otro estas restricciones, Segovia debe ponerse al día”, señalaba Galindo, que en cualquier caso dejaba claro que las restricciones no afectarán a la accesibilidad de los vecinos residentes

Podemos, repensar la movilidad del centro

Precisamente Podemos celebraba una rueda de prensa para presentar un espacio participativo en materia de movilidad. Entre sus objetivos, y tal como explicaba el concejal morado Guillermo San Juan, la ciudad de Segovia tiene al menos cinco retos por delante en materia de movilidad. Retos que se quieren debatir y valorar en esta y otras jornadas. Entre ellos ha citado, “mejorar la seguridad vial y prevenir los atropellos; abrir espacios de participación en tema de movilidad en el Consejo Sectorial de Participación y repensar la movilidad en el recinto amurallado, desde un enfoque de barrio y del pequeño comercio y de la prioridad de aparcamiento para residentes” atendiendo a experiencias de ciudades como Pontevedra, explicaban.

Los casos de Barcelona y Pontevedra

Precisamente Pontevedra (83.000 habitantes) es uno de los referentes en políticas urbanas eco-friendly. En la capital gallega las calles peatonales son la norma en el centro urbano, además de restricciones a vehículos privados en diferentes zonas y una limitación general de la velocidad a un máximo de 30Km/h. Gracias a estas medidas Pontevedra ha bajado sus emisiones contaminantes en un 60% y reducido a cero las muertes por atropello.

En Barcelona, la ZBE aplicada comprende buena parte de los centros urbanos de la Ciudad Condal, Hospitalet y Badalona. Los vehículos afectados, que no podrán circular por la ZBE (fuera de las rondas perimetrales), son todos aquellosque no tienen la etiqueta de la DGT. Se trata de turismos de gasolina anteriores a la norma Euro 3, matriculados antes de enero del 2000, y los automóviles diésel matriculados antes del 2006 (anteriores a la norma Euro 4) . La restricción también apunta a las furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1994 y las motos y ciclomotores matriculados antes de enero del 2003. La ZBE barcelonesa contempla sanciones de 100 a 1.800€ pero también excepciones. Así por ejemplo, los vehículos sin etiqueta de residentes tienen un máximo de 10 días al año para poder circular sin sanción, entre otras. Barcelona prevé rebajar en un 15% sus niveles de contaminación.