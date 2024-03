7 Comments

La ciudad de Segovia se ha quedado sin una subvención de 82.000€, de un montante total de 100.000€, para llevar a cabo mejoras en el Acueducto, específicamente en el reforzamiento de uno de los arcos del monumento.

El alcalde José Mazarías ha matizado la perdida de la ayuda: “la razón es sencilla, no ha dado tiempo material para ejecutar el proyecto y tampoco hemos recibido respuesta por parte del Ministerio de Cultura y Deporte a la petición de prórroga que pedimos”. Según el regidor, el plazo de ejecución era muy breve y achaca al anterior gobierno socialista que solicitó esta ayuda, alegando que “no había nada preparado cuando llegamos”.

La subvención nominativa, aprobada en julio pero no comunicada al ayuntamiento hasta el 11 de agosto, debía concluir su ejecución el 15 de noviembre y la justificación se requería para el 15 de febrero. “Entenderán que no había nada hecho y había que redactar las memorias de las actuaciones, tramitar la misma ante la comisión de Patrimonio, y después, tramitar los expedientes de contratación y finalizar las obras en un plazo inferior a tres meses. Un plazo objetivamente insuficiente para llevar a cabo este plan”, según explica el alcalde. El ayuntamiento, por su parte, solicitó la ampliación, pero aún no ha recibido respuesta a mes de marzo de este año.

El consistorio sí había adjudicado el contrato del proyecto al técnico Carlos Sanz por 17.000 €,que presentó el proyecto el mismo día 15 de noviembre. Por tanto, el ayuntamiento tendrá que devolver 82.500€ correspondientes a la diferencia.

El alcalde ha querido recalcar que para la petición de subvenciones “hay que tener las tareas hechas, no se puede pedir por pedir como hizo el Gobierno socialista anterior sin saber lo que se quiere, porque como se ha demostrado, puede ser perjudicial para la ciudad. Un ejemplo más de casos de subvenciones que nos hemos encontrado sin proyectos”, remata el alcalde.

El PSOE alega pasividad y desinterés

Por su parte, el PSOE ha salido al paso de estas declaraciones argumentando “pasividad y desinterés del Gobierno del PP y, más concretamente, por la inacción del titular de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca”, que según los socialistas, se ha desentendido completamente de la tramitación.

El PSOE además, pedirá explicaciones en la próxima Comisión de Urbanismo al entender que el PP “ha arruinado una gestión impecable del anterior Gobierno socialista en favor de nuestro Acueducto, dejando pasar una oportunidad única para abordar intervenciones necesarias y urgentes, como es la rehabilitación del tramo de reconstrucción medieval del monumento”.

🚨Si se ha perdido la subvención es por la inacción de @JoseMazarias y su equipo.

Nosotros conseguimos el compromiso del gobierno de España @culturagob y dejamos redactada la memoria de actuaciones.

🏗️Ellos solo tenían que redactar el proyecto de ejecución y ejecutar la obra. https://t.co/AUzOb169zn pic.twitter.com/p2QKYxYY69 — Clara Martín García (@ClaraMartnGarca) March 7, 2024

Asimismo, desde el PSOE acusan a Alejandro González.Salamanca de no estar “asumiendo la responsabilidad política del patrimonio histórico de la ciudad, una muestra clara de que no es prioritario para el PP”, finalizan.