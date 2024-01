Sanz Vitorio: “Estamos ante el mayor ataque a la igualdad de los españoles en democracia”

Los senadores del Partido Popular por Segovia, Juan José Sanz Vitorio y Mª Ángeles García, han querido realizar un balance de la política nacional de los últimos años en el primer día hábil de 2024 asegurando que “estamos ante el mayor ataque a la igualdad de los españoles en democracia”, puesto que en su opinión “vivimos los momentos más difíciles para la democracia en España, el marco de convivencia que nos dimos en la Transición y recogido en La Constitución Española”.

Según ha destacado Sanz Vitorio “por primera vez, el partido que ha perdido las elecciones, se empeña y consigue que no gobierne el partido que las ha ganado” señalando que el actual Ejecutivo Central “es un Gobierno absolutamente legal, pero de cuestionable legitimidad moral por estar amparado en la mentira y el engaño. Ha aceptado el relato de los que quieren romper España y la convivencia. Pero el mayor problema no esta en quién ataca esa convivencia, si no en quién estando obligado a defenderla, no lo hace, por mantenerse en el poder. Y lo hace en un momento en el que el independentismo estaba debilitado por la aplicación de la ley”.

Para el Senador Popular, en los últimos meses se han destapado “acuerdos opacos, sin transparencia, que rompen la igualdad de los españoles en función de territorios. Se rompe el modelo del 78, la solidaridad entre españoles y la cohesión entre los territorios; estableciendo un nuevo marcos de “privilegiados”. Para Juan José Sanz Vitorio “la Ley de Amnistía, es inconstitucional, suprime el poder judicial, invade la separación de poderes y vulnera el Tratado de la UE, además de someternos a la humillación de un “mediador” como si fuéramos un estado fallido”.

El Parlamentario ha querido hacer referencia también a los acuerdos a los que ha llegado Pedro Sánchez para llegar a mantener la Presidencia del Gobierno. Según ha destacado que Sánchez haya llegado a un entendimiento con el PNV supone romper la caja de las pensiones, y “con Junts, además de la amnistía, cede el 100% de los tributos a Cataluña, a modo de un nuevo cupo que hace insostenible el modelo, pese a la oposición de los inspectores de Hacienda”.

En materia de pactos, Sanz Vitorio ha subrayado que con ERC, Sánchez ha asumido el relato de existencia de un conflicto entre dos “estados”, además va a transferir la gestión de lo cercanías con un coste estimado de 6.000 millones, asumiendo además el pago del déficit de gestión, comprometiendo también la inversión a Cataluña a partir de un criterio en función de riqueza. “El coste de estos acuerdos nos supone 1.357 euros a cada segoviano y Sánchez ha pagado 4.691 millones de euros por cada voto independentista” ha afirmado el Senador segoviano.

Por último, en materia de pactos, Juan José Sanz Vitorio se ha referido al realizado con Bildu que se ha plasmado la pasada semana en el Ayuntamiento de Pamplona “con los socialistas apoyando a los herederos de los que asesinaban a sus compañeros”.

En el Senado

Frente a todo ello, en el Senado se ha convertido la Comisión General de Comunidades Autónomas, en una de las de mayor peso político, por la que han pasado los presidentes de comunidades autónomas, incluido el de la Generalitat, a excepción de los socialistas, y “en la que los presidentes autonómicos del PP han exigido la igualdad de los españoles y garantizar la financiación a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera”. En esta misma línea se ha solicitado un informe a la Comisión de Venecia para que la situación española se eleve hasta el Parlamento Europeo.

Mª Ángeles García también ha subrayado que como miembro de la mesa en la Comisión de Reglamento es fundamental la reforma del mismo a propuesta del PP, para que se puedan recabar los informes pertinentes y oportunos para la aprobación de la legislación vigente. Y también, en dicha reforma, se incluye la obligatoriedad de que comparezcan, tano el Presidente del gobierno, como los ministros cuando así lo entienda la Cámara Alta.

“Una intensidad del Grupo Popular en la Cámara Alta y de los senadores segovianos directamente proporcional al silencio vergonzante de los cargos socialistas, también en esta provincia” han concluido los senadores del PP de Segovia.