Sanidad pone en marcha la autocita para mayores de 40 años que aún no se han vacunado

A partir del martes 10 de agosto, quienes no hayan iniciado el proceso de vacunación deberán acometerlo mediante el proceso de autocita, es decir, frente al sistema de convocatorias abiertas, ahora es el interesado el que, de conformidad con los llamamientos por edades, deberá solicitar día y hora en su zona básica de salud.

El proceso pretende ser máximamente simple. A través de ordenador el usuario debe completar un formulario con su nombre y el código de identificación personal autonómico (CIPA) tras lo cual recibirá la cita con la hora y el lugar para iniciar la vacunación. Próximamente el sistema estará igualmente disponible en al aplicación Sacyl Conecta.

Es importante destacar que el sistema de autocita está condicionado a los diversos llamamientos por años que se vayan efectuando información disponible en la web de la consejería. Así, y en un primer momento, la población diana de la autocita son las personas mayores de 40 años que no pudieron acceder a los llamamientos masivos que les correspondían por grupo de edad, bien por no encontrarse en su lugar habitual de residencia o bien porque, habiendo padecido la enfermedad, no había transcurrido el período de seis meses establecido para la vacuna tras padecer la covid19.

Cada área de salud de Sacyl planificará la organización de sus convocatorias en lo referido a las franjas de edad que se vayan habilitando, así como el lugar y los días disponibles para la auto cita, que se gestionarán mediante franjas horarias que se irán completando a medida que los usuarios reserven su cita y ocupen esos tramos.