Me preocupa y mucho, supongo que al igual que a usted, el hecho de que las predicciones meteorológicas apunten a que esta será una primavera más calurosa que la media, aunque también le confieso que eso de poder estar en la calle me gusta a rabiar.

Pues eso, que con el equinoccio esperando a las 20.24 de este 20 de marzo y la primavera por delante, el personal ya anda más en la calle que en casa. Hombre, animan cosas como la celebración de las Marzas que volvieron a escenificar los de la Esteva y La Ronda Segoviana este sábado en un ejercicio muy eficaz de difusión de la tradición popular, por el que nos quitamos el sombrero (y la capa).

Digo yo que con la llegada del solete y siendo los días más largos —toca cambiar la hora la semana que viene, prepárese— también se animará el uso del carril bici, que sigue en el centro de la polémica aunque los responsables de la obra tratan de corregir los problemas de bolados invasivos, ahora en Nueva Segovia. En el Ayuntamiento se defiende a capa y espada el trabajo de diseño de “los expertos” pero a la vez se reconoce (y se ejecuta) la necesidad de mejoras… Lo iba a explicar en rueda de prensa la alcaldesa, aunque al final se hizo con el atril el concejal Merino, desoyendo los avisos de su jefa: “Puedo hacerlo yo, que me lo sé”. Pues todos tranquilos.

El personal que pasea por Ezequiel González mira ahora la casa de Villa Estrella como el que ve a un condenado al garrote y con fecha señalada, una vez que el Ayuntamiento ha concedido licencia para el derribo del chalet. Claro, que la sentencia está dictada hace años que es cuando habrían sido adecuadas las protestas y alegaciones al convenio alcanzado, en el anterior mandato, por el Gobierno municipal y los propietarios… Mírelo por el lado bueno: podremos pasear junto a la fachada Sur de la iglesia de Santo Tomás aunque sea a la sombra de un gran bloque de viviendas…

Ni que decir tiene que, a la vez que las flores, en Segovia “salen” los turistas, incluidos los chinos que se esperan a millares después de que se haya autorizado el viaje de esos asiáticos a España. Bueno, que tengan cuidado todos ellos, vengan e donde vengan, con andar buscando fotos espectaculares en el Acueducto, que esta semana ya ha caído la primera propuesta de multa gorda, acorde con la Ordenanza modificada, por subirse a un sillar. La norma está. Ahora tengo curiosidad con el modo de aplicación… A final de verano hacemos balance, si le parece.

El solete dominical ha provocado otras estampas, como es la reunión de populares en Madrona en un partido de dos equipos “Maza 23” que incluía niños y mayores en una especie de celebración futbolera del Día del Padre. Cosas de las preprecampañas. No sé, quizá en la foto pueda reconocer a algunas de las personas que se integrarán en la lista electoral popular, además de los que ya aparecen a diario en las fotos de los actos de precampaña del aspírate a alcalde, que dice que no tiene prisa por mostrar a su equipo. Pues mire que a mi ya me va picando la curiosidad…

La que sí ha desvelado el nombre de todos sus acompañantes en la propuesta socialista para la capital ha sido Clara Martín, que sin embargo, en el anuncio sólo ha puesto los nombres y no a las personas, sin que exista aún una foto de familia ni constancia de que nunca hayan estado juntos. Se lo resumo: En los 13 primeros puestos, seis repetidores de este mandato —en política se repite curso cuando se entiende que los has hecho bien— y siete nuevos fichajes, aunque la mayoría, militantes junto a algún independiente. Y luego, lo clásico: “mezcla de juventud y veteranía” y un equipo “ilusionante”.

A ver qué fichajes hacen las, por lo menos, cinco formaciones que tienen aspirante a alcalde pero no han desvelado su equipo. Entre ellos están los de Vox, que este sábado celebraba el primer acto de precampaña en formato mitin con unos 200 seguidores en el salón de Caja Segovia en un acto muy alejado de las fanfarrias que acompañan al líder nacional, Abascal. De momento, el mensaje de Esther Núñez está enfocado en la crítica de situación aunque, mire, también lo hace Ciudadanos —dos o tres notas a la semana firma Noemí Otero— y Podemos. IU anda más con el “perfil electoral bajo”, casi ajeno a la preprecampaña mientras trata de reflejar su trabajo en el Gobierno. Bueno, ya irá creciendo la bola, que esto ya está lanzado.

Hablando del trabajo en el Gobierno, rescato las declaraciones del concejal de Hacienda, Jesús García, que ha venido a decir que el presupuesto de 2023 tendrá que esperar a después de las elecciones y que con las cuentas prorrogadas y los remanentes, el Gobierno funciona tan ricamente sin tener que hacer cuenta nueva. Que la suma de votos favorables para aprobar un borrador no llegue a trece, que el borrador no este siquiera terminado y que en intervención no haya interventor ni viceinterventor porque los anteriores titulares se fueron a otras plazas más atractivas debe influir también un poco…

Hala, cambio de administración, que en la Diputación se ha decidido ya la venta de Quinta Real, un auténtico problema durante los últimos 20 años para los gobernantes provinciales que han sacado del invento 12 millones (y otros ocho antes) —ya me echa usted la cuenta y me dice si le parece poco o mucho por una finca de un millón de metros— que se van a utilizar para que en los pueblos se hagan obras a través de un Plan de Inversiones y para acabar de resolver el asunto de la construcción del palacio de congresos, otro “muerto” asociado a sueños megalómanos de otra época que está por terminar.

Ya sabe que en Segovia las cosas públicas se rematan en, como poco, dos décadas. Mire cómo está el patio en obras que el pasado otoño se vendían como lanzadas: el teatro Cervantes, ahora con las obras paradas —”unos díitas” se dijo en diciembre desde la Subdelegación— y esperando un proyecto modificado con todo el proceso administrativo añadido; el Cat, otra semana más “sin nuevas noticias” aunque dicen que ya hay cristaleros contratados por el Ayuntamiento; el centro de salud de Nueva Segovia, a punto de que se termine la estructura y se pare la obra por abandono de la empresa hasta que la Junta adjudique lo que queda a otra firma; el instituto de FP, en construcción, el único sin aparentes problemas, aunque si hay retraso para la licitación del instituto de Secundaria que hay que construir al lado… Cuatro de cinco. En la media segoviana.

No me quiero ir sin mostrar mi cara de asustado cuando me he enterado de que han llenado de cámaras las entradas de Palazuelos de Eresma y todos sus núcleos, dicen que en prevención de la comisión de delitos y por seguridad, aunque ha vuelto a saltar la polémica ciudadana sabiendo que el tratamiento de las imágenes estará gestionado por una empresa y recordando que otro municipio del alfoz, San Cristobal, ya dio ese mismo paso hace unas semanas. El debate gira, otra vez, sobre los límites que deben tener (o no) los ojos del gran hermano. Pues si le apetece abrimos tertulia bajo un árbol y teniendo de fondo la explosión de ruidos primaverales. Que usted lo “equinoccie” bien.