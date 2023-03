8 Comments

El concejal de Hacienda, Jesús García Zamora, se ha cargado de razones para justificar que el equipo de Gobierno no haya presentado aún ningún proyecto de presupuestos del año 2023 empezando por asegurar que la prórroga del de 2022 permite al Ayuntamiento seguir prestando todos los servicios con normalidad y señalar después como un éxito de gestión la existencia de millones de euros en remanentes, cuya incorporación evita que se paralicen las inversiones. En la parte de reconocimientos, García Zamora asume que no existe un borrador aunque “está prácticamente finalizado” y alude a la falta de interventor y viceinterventor municipales como última referencia sobre los “problemas” en torno a las cuentas municipales.

Así las cosas, todo indica que no habrá presupuestos de 2023 hasta después de las elecciones del próximo mes de mayo. A García Zamora le acomoda bien, asegura, trabajar con el presupuesto prorrogado de 2022 (62 millones de euros, en número redondos) y el añadido de los remanentes que hace que “tengamos un presupuesto de 80 millones con el que funcionamos con absoluta normalidad”. Suficiente para “lo realmente importante: seguimos prestando los servicios y manteniendo la actividad cotidiana municipal” además de las obras de inversión abiertas, en marcha.

Tampoco hay muchas más salidas más. El borrador, como se viene anunciando hace meses “está prácticamente finalizado” pero nadie ha visto una sola página del documento, aunque si se atiende al edil, se debe a que la Concejalía “se ha visto obligada a priorizar: el presupuesto o la incorporación de créditos”; trabajar en el documento o “seguir enviando la información que nos pide el Ministerio para realizar la liquidación del presupuesto de 2022”, explicaba el responsable de la economía municipal planteando como acciones alternativas cuestiones que, todas ellas, se suponen parte del trabajo ordinario de la Concejalía.

Por si faltaba un pretexto, García Zamora recordó las vacantes existentes en la cúpula del departamento de Intervención municipal, olvidando que hace ya meses que los representantes del Gobierno aseguraron que la falta de interventor y viceinterventor no supondría un lastre especial en el trabajo, cubierto ahora por un funcionario que actúa interventor accidental. En el discurso no faltó otro ingrediente habitual: algo de culpa tiene también un tercero, en este caso el Ministerio, por no haber resuelto aún el concurso de habilitados nacionales del que podrían salir los que cubrieran las plazas segovianas, lo que ha hecho que no se cumplieran las previsiones de los gobernantes locales “que era más optimistas”.

El concejal de Hacienda respondía así a las críticas vertidas anteriormente por el Grupo popular, que exigió que se presentara a aprobación el nuevo presupuesto, incluso con la duda más que razonable de no contar con el apoyo de Podemos y que el paquete económico sea rechazado, algo que pareció indignar al portavoz socialista, Miguel Merino, que insinuó que la intención de los populares es, únicamente, propinar un castigo político a los socialistas. “¿Para qué quiere los presupuestos? ¿Para tener la posibilidad de volver a decir no? ¿Para volver a recurrir los remanentes?”, preguntó a los periodistas.

Merino encajó en su discurso al candidato del PP, José Mazarías, al que denominó como “el representante del Gobierno de PP y Vox” en su calidad de delegado territorial de la Junta para afirmar que “no se le escuchó cunado la Junta estuvo más de seis meses sin presupuestos”.