16 Comments

Ante la propuesta de adhesión al compromiso “municipios contra el maltrato”, el grupo municipal VOX ha tomado una posición muy clara, y esa posición ha sido contraria.

No hará falta explicar por enésima vez, que en VOX estamos radicalmente en contra de la violencia, pero de toda violencia y no solo la que se ejerce contra las mujeres. Que estamos en contra del maltrato, pero no solo del maltrato que se ejerce contra las mujeres. Que somos partidarios del castigo más severo y contundente contra cualquier violento y contra cualquier maltratador, sea hombre o sea mujer o sea niño, que de todos hay. Y que, por todo ello, no hacemos distinción entre las víctimas, distinguiéndolas según quién las maltrata o quién las mata.

La propuesta ha producido alguna confusión, por cuanto no se acaba de entender por qué nuestro excelentísimo ayuntamiento (gobernado por el Partido Popular que, hoy por hoy, está siendo continuista con las políticas ideológicas de la izquierda en esta materia), ha de sumarse a la iniciativa de un grupo mercantil privado para abordar lo que debe ser una política pública. A una propuesta que está cargada de ideología sexista y discriminatoria, como delata bien a las claras su texto. A una propuesta que, además, está mal redactada y maltrata el castellano -da la impresión de que lo haya escrito un italiano o un catalán-. A una propuesta, en fin, cuyos propósitos materiales -colocar un par de señales- es todo apariencia y solamente apariencia, porque sus miras son bien cortitas.

Pero, sobre todos esos aspectos formales, el grupo municipal al que pertenezco ha querido resaltar que la propuesta atenta directamente contra la igualdad entre los ciudadanos, en particular contra la igualdad de los vecinos de Segovia. Y esto es así porque, al estar dirigida sola y exclusivamente contra el maltrato a las mujeres, se olvida de todas las demás víctimas de la violencia y el maltrato en el seno de la pareja o de la familia. Y eso es gravemente discriminatorio, y sin duda es inaceptable.

El flamante Ministerio de Igualdad tiene reconocidas hasta ahora, por lo que denomina “violencia de género” (que es un concepto meramente ideológico y selectivo), a 53 víctimas en lo que va de año: 50 mujeres, 1 hombre (en proceso de cambio de sexo, ojo), y 2 niños asesinados por sus padres. El problema es que ese flamante Ministerio de supuesta Igualdad (solo supuesta), bajo el supuesto falso de que los hombres matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres, solo se dirige en realidad a la criminalización de los hombres, por el mero hecho de serlo.

He aquí la prueba: se niega a contabilizar a las mujeres víctimas de otras mujeres, sus parejas; a los hombres víctimas de otros hombres, sus parejas; y a los niños asesinados por sus madres, que por cierto son el triple que los muertos a manos de sus padres. Si los añadimos a la triste relación de víctimas reconocidas por esa ministra que pasará a la historia por su gran labor en favor de los violadores y los maltratadores (ha amparado a 1.205, para ser exactos), resulta que ya no suman 53, sino 100. El doble. Porque son 63 mujeres, 29 hombres y 8 niños. Según parece, todas estas de más, son víctimas de segunda, o más bien ni siquiera son víctimas. Esos 8 niños solo son víctimas dependiendo de quien los haya matado.

¿Esto es la igualdad que predican los movimientos supuestamente feministas que impulsan esta propuesta?

Por todo ello, y en defensa de los valores de la igualdad entre los vecinos, que nuestra izquierda sectaria parece haber olvidado -con toda intención, porque así conviene a sus intereses partidistas-, el grupo municipal VOX no solamente se ha opuesto, sino que alza la voz denunciando esta y tantas otras propuestas discriminatorias y desigualitarias.