La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia, Noemí Otero, ha solicitado conocer las previsiones del equipo de gobierno con respecto a la programación propia y continuada para La Cárcel Centro de Creación. Otero ha recordado las palabras del concejal de Cultura en el último pleno en las que describía La Cárcel Centro de Creación como un espacio “sin actividad regular” y ha asegurado que “siendo cierto que no existe una programación continuada, es un centro abierto de manera constante que alberga multitud de actividades y eventos”.

Además, ha añadido que “si el concejal tiene el ánimo de crear contenido cultural queremos conocer ese contenido y los plazos que maneja el equipo de gobierno para arrancar una programación específica en este espacio”.

“Entendemos que lo lógico para dotar a un espacio de contenido es crearlo ex novo, no usurpar la programación de los barrios de Segovia. Urge que se pongan a trabajar y crear una programación específica para La Cárcel, no llenarla con eventos que ya cuentan con arraigo en los distintos barrios”, ha explicado la edil liberal.

Vallas publicitarias

La portavoz de la formación naranja también se ha referido a las manifestaciones de hace escasas semanas sobre la intención de crear un museo al aire libre en las vallas publicitarias de la ciudad y ha recordado que “en este caso, a pesar de decir que habrá un museo al aire libre en la ciudad no han sabido especificar plazos, qué tipos de obras, duración de las exposiciones, etcétera. Por lo tanto, suena una vez más a venta de humo por falta de ideas y proyectos”.

Por último, Otero ha hecho hincapié en la importancia de escuchar a los afectados, a los vecinos de los barrios y a los creadores culturales locales “que son quienes conocen la realidad de los eventos, la historia y el éxito de las actividades que se organizan. Tratar de pasar el rodillo por encima de cualquier opinión contraria a la del equipo de gobierno es la actitud más alejada del consenso y del diálogo del que llevan haciendo alarde desde el inicio del mandato corporativo”, ha lamentado.