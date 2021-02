18 Comments

Durante esta semana hemos acudido al debate suscitado por las declaraciones de Pablo Iglesias entorno a la calidad de nuestra democracia, unas declaraciones que son una obviedad y una obviedad que no ha gustado a muchos, entre ellos a nuestro vicepresidente Francisco Igea que no ha dudado en ser parte de un manifiesto, junto con ex- ministros como Corcuera (más conocido por su Ley de Patada en la Puerta) o Cayetana Álvarez de Toledo (negacionista de la violencia machista) donde pedían su dimisión por tal afirmación.

Parte de las críticas provienen porque al parecer un vicepresidente no puede decir esto por daño que supuestamente hace a la imagen del país. La otra parte de las críticas provienen porque lo hace dentro de un contexto de elecciones catalanas haciendo referencia a los presos del denominado “procés”.

En lo que respecta a la primera parte, el hecho de pedir la dimisión de un político por estas declaraciones es en sí mismo un acto contra la libertad de expresión y un ejemplo de la necesidad de mejora democrática que necesita nuestro país.

Con lo que respecta a lo segundo solo quiero recordar que, entre otras muchas organizaciones, Amnistía Internacional ha pedido la libertad y anulación de las condenas de “los Jordis” ya que según la organización se han vulnerado sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

No parece muy buena defensa de la democracia actual de España que en debates salga la recurrente Venezuela. Según el índice de democracia de “The Economist” en el que España ocupa el puesto 22 con un 8.12, el país latinoamericano aparece con el puesto 143 con una puntuación de 2.76 y con la denominación de Régimen Autoritario. Apelar al comodín de Venezuela no solo desvía el debate del necesario avance democrático en nuestro país sino que además confronta con la hipocresía con respecto a lo que toleramos y lo que no. Arabia Saudí es también, según este índice, un régimen autoritario que toleramos porque hacemos negocios armamentísticos con él. Toleramos y acogemos con los brazos abiertos a la gente procedente de Venezuela, pero no toleramos que personas procedentes de Libia, Sudán, El Congo, que según este índice están en la misma situación que el país que dirige Nicolas Maduro, puedan ser acogidos en nuestro país.

Pero vamos al tema del debate ¿Es la democracia española mejorable? Para responder a esta preguntas habría que preguntarse primero qué se entiende por democracia. Aunque existen multitud de definiciones acerca de qué puede considerarse democracia, podemos establecer una serie de valores comunes que puedan definirla: la inclusión, la participación, la igualdad de voto, la libertad de asociación, de organización, de pensamiento y la justicia social.

El problema es la falta de intensidad de algunas de estas variables en nuestra democracia, la ausencia de otras y la legitimidad de estas carencias, una legitimidad que entiende que aunque con defectos es lo mejor a lo que podemos aspirar.

Cuando todavía se secuestran portadas de revistas satíricas como la de “El Jueves” o libros como “Fariña”, cuando raperos como Pablo Hasel son condenados a penas de cárcel por sus canciones, cuando existe una ley que vulnera los compromisos en materia de derechos humanos adquiridos por España como es la Ley de Seguridad Ciudadana, cuando los discursos fascistas son blanqueados y no se ve violencia en ellos, cuando una cúpula policial es imputada por bloquear una investigación, cuando se está investigando el espionaje a adversarios políticos con fondos reservados del Estado, cuando los poderes económicos dirigen la política de un país, cuando existen posiciones de Estado que son hereditarias, cuando no se garantizan derechos básicos como sanidad, educación o vivienda para la población, es evidente que nuestra democracia es mejorable.

El simple hecho de que las palabras “mejorar nuestra democracia” hayan puesto nervioso a un sector de nuestra sociedad es síntoma de que parte de la legitimidad que ha sustentado durante estos años la democracia surgida del 78 se está desvaneciendo ante la necesidad de avanzar y consolidar derechos y libertades, conseguir una sociedad más inclusiva, ampliar la participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones y garantizar la vida digna de las personas. Nuevos desafíos que lejos de molestar deberían motivar para su conquista

Así que sí, nuestra democracia puede mejorar y en vez de molestarnos porque se diga en voz alta, debería servir para buscar las vías que nos hagan avanzar y conseguir los nuevos desafíos que se están planteando en nuestra sociedad.