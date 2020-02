Las mujeres muestran su alegría en la fiesta de Santa Águeda en Zamarramala

Un año más Zamarramala ha celebrado el día de su patrona, Santa Águeda, en medio de una jornada en la que se ha podido disfrutar de una climatología más que benévola para las fechas en las que nos encontramos.

Los actos que como cada año han formado la fiesta de Santa Águeda, comenzaron el pasado jueves pero hoy ha sido su día grande. Desde primera hora de la mañana, las Aguederas, luciendo como siempre sus galas, han comenzado a cumplir el horario de los diferentes eventos que forman parte de esta fiesta, de Interés Turístico Nacional.

A las 11:30 comenzó la procesión con la imagen de la Santa, el Juego de Banderas y la Escolta de Alabardas que fueron arrebatadas a los sarracenos en la conquista del Alcázar. Después de celebra la Misa Cantada y, tras ella, ya en la Plaza de las Alcaldesas, se procedió a la lectura del acta del Concejo de Aguederas y a la entrega de los reconocimientos:

La Periodista Nieves Herrero, ha recogido su alfiler de Matahombres de Oro entre palabras de agradecimiento por haber sido elegida y un entrañable recuerdo a las mujeres de su entorno, su madre, su hermana mayor, sus maestras, sus hijas…. que le han puesto en su camino. En su trabajo, ha insistido, siempre ha querido dar visibilidad a las mujeres y ha recalcado que no podemos quedar de brazos cruzados ante los abusos y malos tratos a las mujeres, “hombres y mujeres debemos estar juntos en este empeño porque si no, no habrá futuro”

Ha finalizado diciendo que “con la palabra, quería pinchar a los que no se han dado cuenta de que los tiempos han cambiado” y, ha recordado su último libro “Esos días azules”, recientemente presentado en Segovia, en el que se recoge el amor entre Antonio Machado y Guiomar.

El Ome Bueno y Leal, Ignacio Bermejo, médico ginecólogo, ha recogido su reconocimiento manifestando que, entre la gente presente observaba como muchos niños que él había conocido al nacer se estaban haciendo mayores y, eso significaba que él también lo hace.

Los nombramientos de Alcaldesas Honorarias e Perpetuas han recaído este año en Gina Aguiar, Noemí Otero, Carmele Anabitarte y María Isabel Gallegos. Estos nombramientos han precedido al pregón, este año pronunciado por la Ilustradora Mónica Carretero quien, en sus intervención, ha hecho un relato de cómo debió ser aquel día que las valientes mujeres de Zamarramala, se colocaron sus galas y se dirigieron al Alcázar para camelarse a los sarracenos mientras los hombres del pueblo se hacían con la fortaleza como si no pasara nada pero con la zozobra de si se conseguiría tal empresa. “Qué listas, qué valerosas, menudas mujeres fuertes. No les hizo falta ningún Caballo de Troya, solo su audacia, gracia, sus bailes y su valentía”, señalaba la pregonera.

Tras el Pregón y, la Quema del Pelele, la “Tajada” y los bailes del Grupo de Danzas del “Emperador Teodosio”, han tomado su protagonismo. Este lunes se ofrecerá una misa por las Aguederas fallecidas y se realizará el cambio de monteras en un acto al que acudirán representantes de la Asociación de Damas Diplomáticas.

Hasta el año que viene… ¡Viva Santa Águeda!