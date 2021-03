6 Comments

Pues ya estaría. La moción de censura al Gobierno del PP y Ciudadanos en Castilla y León resultó fallida. No sin algún quebradero de cabeza y tilas a granel durante el fin de semana previo cuando la procuradora de Ciudadanos abandonó el grupo parlamentario para ser procuradora no adscrita.

Ante la apariencia de cierta tranquilidad dentro de las filas del PP y Ciudadanos, la realidad es que no ha sido un paseo de rosas ni muchos menos. Aunque no haya sido público y el fruto lo veamos en un tiempo, es obvio que las negociaciones fueron bilaterales, es decir, que no solo el PSOE apretó la tecla de llamada.

Varias han sido las conversaciones esta semana donde he escuchado, de forma mucho más habitual que de costumbre, lo de “todos los políticos son iguales” y el “solo están preocupados por el sillón”. Una situación que refleja el cada vez más amplio abismo entre políticos y ciudadanía y una situación que sin duda favorece a los discípulos de la “doctrina del shock”.

No fue un debate muy bronco el de la moción de censura, todo hay que decirlo, lo que permitió escuchar con más atención muchas de las declaraciones que allí se hicieron. En primer lugar se intentó deslegitimar la moción de censura bajo el pretexto de que la “ciudadanía está a otra cosa” como si una moción de censura no impugnara la gestión política que afecta directamente a la ciudadanía. Cierto es que la gente no habla de moción de censura como tal, pero no es menos cierto que la ciudadanía sí está criticando la situación en la que se encuentra.

Decía Naomi Klein en su libro “La Doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre” que “en momentos de crisis, la población está dispuesta a entregar un poder inmenso a cualquiera que afirme disponer de la cura mágica” y dentro de este marco, sin duda llama mucho la atención la frase pronunciada por el señor Igea “ queremos lograr una sociedad donde los individuos puedan buscar la felicidad” pura filosofía Mr. Wonderful, donde el culpable de la situación es el individuo que no ha sabido aprovechar las “oportunidades” ofrecidas por las administraciones públicas (oportunidades en realidad inexistentes), una frase que olvida la política como aquello que tiene que garantizar la justicia social y la dignidad de las personas.

Pero el discurso no quedó ahí, PP y Ciudadanos a través de presidente, vicepresidente y sus respectivos portavoces, realizaron toda una declaración de intenciones, cogiendo la ola del mantra instaurado desde Madrid por parte de la ultraderecha con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza sobre “comunismo o libertad”.

Muy claro se vio todo esto cuando se afeaba al PSOE de “exigir carteles en las fachadas” refiriéndose a los diferentes requerimientos que se han venido haciendo a diferentes AMPAS de nuestras Comunidad para retirar los carteles y pancartas que animaban a la matriculación en la Escuela Pública. La propia Junta de Castilla y León tendría que estar haciendo campaña a favor de la matriculación en la Escuela Pública porque sí, es de todos y de todas. Pero lejos de eso la consejera lo considera “falta a la neutralidad” , neutralidad que parece no ofender cuando de lazos naranjas se trata con el credo “Stop Ley Celaá” que todavía son visibles en algún centro concertado de nuestra ciudad. Pronto los vientos de cola de los “cheques escolares” en defensa de la “libertad educativa” del PP madrileño traspasarán las fronteras, ya lo han hecho con los “cheques servicio” como parte de programas de conciliación durante la pandemia. Nada inventado, Pinochet ya lo hizo de la mano de los “chicago’s boys” privatizando el sistema educativo público en favor de cheques escolares en pro de la “libertad individual” por encima de la defensa de los derechos colectivos, en pro de esa “felicidad” que defiende el señor Igea.

En definitiva, la resaca de la moción va mucho más allá de cuantificar los daños que ha hecho a todos los partidos, mucho más allá de los aplausos a Fernández Mañueco en la puerta de las Cortes con Pablo Casado, mucho más allá del señor Igea respirando aliviado porque puede seguir haciendo política desde las redes sociales, y mucho más allá de si el liderazgo de Tudanca en el PSOE de Castilla y León está tocado o no.

La moción ha dejado un poso peligroso donde se ha ensanchando más esa brecha entre política y ciudadanía y que ha dado vía libre hacia la recuperación basada en el “shock” y en un modelo individualista de sociedad en contraposición con la necesidad de articular un proyecto colectivo de Comunidad, un proyecto colectivo que la pandemia ya nos mostró es más necesario que nunca.