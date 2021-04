4 Comments

Balón de oxígeno para el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. En sentencia del 13 de abril, el juzgado de lo Contencioso del TSJ ha estimado parcialmente la apelación del consistorio contra una sentencia anterior, de noviembre de 2020, por la cual se condenaba al ayuntamiento granjeño a asumir garantías hipotecarias por importe de 1.399.999€, más 4.000€ en costas, que pesan sobre el Hotel Isabel de Farnesio. La nueva sentencia considera que la indemnización inicial no estaba bien fundada y que deben recalcularse las cantidades.

El consistorio se libra de todo un torpedo económico que amenazaba con desmantelar las arcas municipales y que desde la oposición, el PP aprovechó en su día para poner como paradigma de la mala gestión socialista del ayuntamiento hasta el punto de pedir al PSOE el cese de todos sus cargos del hoy procurador José Luis Vázquez, alcalde en el momento de los hechos ahora sentenciados.

Para “poner en valor” el solar de propiedad municipal de la antigua cárcel de La Granja, el ayuntamiento suscribió un convenio con la mercantil Centro de Alto Rendimiento Management SL por el que cedía el terreno en tanto la sociedad, previa inversión de 5M€, construiría y gestionaría en régimen de concesión un hotel de lujo. Y así fue. En 2008 abría sus puertas el Hotel Isabel de Farnesio y que funcionó hasta 2014. A partir de ese año la empresa encadenó quebrantos que terminaron con el cierre del hotel y un concurso de acreedores. Liquidada la sociedad, el ayuntamiento tuvo que afrontar una odisea administrativa para recuperar la titularidad del inmueble en 2019. Pero en el proceso, Ibercaja, en tanto que tenedora de una hipoteca con la empresa concesionaria, reclamó al ayuntamiento que se le abonara lo que faltaba por pagar de la deuda, valorada en 1.4M€. En 2019 el pleno desestimaba la petición de Ibercaja, que interponía recurso contencioso y lo ganaba en primera instancia.

Sin embargo, en la apelación el TSJ considera que “procede revocar la sentencia en cuanto que no debe procederse a la fijación de una indemnización en el fallo de la misma; si bien, se debe estimar, también parcialmente, la petición formulada por la demanda en el sentido de que procede declarar la anulación de la resolución administrativa recurrida en cuanto a la desestimación de las alegaciones formuladas por la mercantil actora-apelada, estimando parcialmente estas alegaciones, pero sin fijación de cantidad alguna y a los efectos de procederse a calcular las cantidades y eventuales indemnizaciones que la Administración debiera abonar al concesionario”, reza la sentencia. En suma, que la sentencia en primera instancia se “adelantó a los acontecimientos”, interpretó correctamente que desestimar las alegaciones no era procedente pero no estaba en su mano ratificar los 1.4M€ que la financiera reclamaba para enjugar el crédito.