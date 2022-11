La Junta pondrá en marcha un nuevo modelo para los cuidados de larga duración en la provincia de Segovia a principios de 2023 y que llegará a 3.600 potenciales usuarios. Acompañada por el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, la consejera de Familia Isabel Blanco ha presentado el modelo de ‘Atención en red’ que conjuga los cuidados en domicilio y en centros residenciales con la finalidad de ofrecer cuidados individualizados a las personas mayores, con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica, con la tecnología como aliada

El programa ‘Atención en red’ combina tres actuaciones complementarias basadas en la atención en el propio domicilio creando hogares seguros con los apoyos necesarios para realizar las actividades cotidianas, cuidado de la salud, participación en la comunidad y, en general, todas aquellas actividades significativas para la vida del discapacitado. Esta atención se realiza a través de los programas A gusto en casa, Viviendas en red e Intecum así como con el servicio de ayuda a domicilio.

‘A gusto en casa’ permite a las personas permanecer en sus propias viviendas y ya se está desarrollando en el medio rural de seis provincias de la Comunidad, prestando atención a casi 900 usurarios hasta la fecha. En Segovia se iniciará en las primeras semanas de 2023, en una primera fase -hasta alcanzar 25 usuarios- en los 104 municipios de los CEAS de Cantalejo, Sepúlveda y Riaza, para posteriormente desplegarse en cualquiera de los 217 municipios del ámbito rural de la provincia de Segovia”. El presupuesto previsto para este programa en 2023 alcanzará los 2,68 millones de euros.

Cuando un castellano y leonés tenga una vivienda con barreras no subsanables que no le permitan vivir de manera autónoma, o bien no tenga vivienda en el municipio en el que desea ser atendido, podrá habitar en viviendas cedidas por los ayuntamientos gracias al programa ‘Viviendas en red’ que se está desarrollando actualmente en 13 localidades, que, en su conjunto, suponen 31 viviendas inteligentes, inclusivas y confortables, donde sistemas de inteligencia artificial y emocional, dispositivos técnicos y la intervención de los profesionales se combinan para procurar cuidados permanentes a personas mayores, con discapacidad o dependencia fuera de un centro residencial.

‘Intecum’ es un programa innovador y pionero en España que ofrece a las personas con una enfermedad en fase avanzada o terminal y a su entorno familiar los cuidados y apoyos necesarios en su propio hogar, tanto sociales como sanitarios, para que puedan seguir viviendo en su domicilio y mantener su estilo de vida, mientras evoluciona la enfermedad, hasta su fallecimiento. “Un programa que estamos desarrollado en Palencia, Salamanca y Zamora y que ha prestado apoyos a más de 500 personas y cuyo objetivo para el próximo año es implantarlo también en el resto de las provincias”, ha especificado Isabel Blanco, quien ha informado de que, también a principios del próximo año, “comenzará a implantarse en todo el territorio de la provincia de Segovia, con una previsión de atender alrededor de 80 personas en 2023”. Este programa contará con un presupuesto total para 2023 de 3,69 millones de euros.

También se refuerza el servicio de Ayuda a domicilio. “En 2023 dedicaremos más de 83 millones de euros, un 16,8 % más que en 2021, es decir, 12 millones de euros de incremento, para hacer frente al aumento de la intensidad horaria que hemos efectuado y para seguir ampliando los supuestos de gratuidad del servicio de Ayuda a domicilio”, ha sostenido la responsable de los Servicios Sociales de la Junta, quien ha añadido que, “aunque ya somos una de las comunidades que tiene una aportación más baja por parte de los usuarios de este programa, reduciremos la parte que abonan los usuarios”.

Modelo de atención residencial centrado en la persona

Otra de las actuaciones de la ‘Atención en red’ es el nuevo modelo asistencial, que supone cambios significativos en la organización y funcionamiento de los cuidados residenciales, cambios ambientales y estructurales de los centros, con la creación de unidades de convivencia que replican el tamaño y el ambiente del hogar familiar, y en el rol de los profesionales. Este nuevo modelo hace que los centros residenciales se conviertan en centros multiservicio, “conjugando los cuidados en el domicilio y en los centros residenciales, conectándolos entre sí por medio de un paquete común de productos tecnológicos y servicios de apoyo y una red de profesionales volcados en la atención y protección de los más vulnerables”, ha explicado Blanco.

