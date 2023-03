La Junta de Castilla y León en Segovia ha admitido que tiene un “pequeño retraso, de dos meses” en el proceso de licitación de las obras del Instituto de Secundaria de San Lorenzo, lo que ha obligado a solicitar una prórroga para la ejecución de los trabajos, de manera que Educación dispone ahora de un plazo de inicio de los trabajos que se prolonga hasta el próximo 14 de enero.

El delegado territorial de la Junta, José Mazarías, ha explicado que los retrasos en el proceso de licitación imposibilitan cumplir las previsiones iniciales, que pasaban por adjudicar la obra en marzo e iniciar la obra en mayo, por lo que se ha optado por pedir la prórroga de seis meses, aunque sin intención de agotar el plazo porque “espero que esté licitado en mayo“, según declaró a acueducto2.com. De hecho, Mazarías sigue manteniendo la previsión de que el instituto de secundaria esté en marcha en septiembre de 2025.

Más susceptible pareció la alcaldesa, Clara Martín, cuando señaló que “no entendemos los motivos de la prórroga” e insistió en querer recibir explicaciones de la Consejería “para que aclare los plazos de ejecución de las obras”, a pesar de que se trata de una actuación de otra administración sobre la que el papel del Ayuntamiento es la de mero espectador.

Por otra parte, Mazarías aprovechó para reprochar a Martín el discurso público sobre la parcela educativa de San Lorenzo, en el que cree que mezclan, sin demasiada concreción e intencionadamente, las dos infraestructuras que van allí: el instituto de secundaria, aún por empezar la obra y que se pretende utilizar desde el inicio del curso 2025; y el instituto de Formación Profesional, cuya ejecución sigue en marcha y sin interrupciones desde su inicio, en noviembre. “Ya se han levantado los pilares y se está montando el primer forjado”, dijo el representante de la Junta, con la idea mantenida de que pueda ponerse en uso en septiembre de 2024.

De Segovia IV al Cervantes

En el repaso a las obras que realiza la Junta en la capital, Clara Martín acabó recalando en la del Centro de Salud Segovia IV, sobre el que aseguró conocer “por la prensa” el abandono amistoso de la obra que hará la actual adjudicataria tras acabar de levantar la estructura y también la necesidad de encontrar una nueva empresa que acabe el edificio y se mostró su esperanza de que “lo puedan ejecutar a la mayor brevedad posible”.

La ironía de Martín no gustó a Mazarías, que tras reiterar el compromiso de hacer una nueva contratación en “el menor tiempo posible”, subrayó que la delegación no ha ocultado la situación y la ha hecho pública desde diciembre con la verdad por delante, “a diferencia de los socialistas que no han reconocido aún que la empresa que construía el teatro Cervantes no está trabajando y aunque dijeron que era una parada de unas semanas, ya van tres meses”.