La incidencia en la provincia, en riesgo bajo y la Junta elimina los aforos en hostelería

En Segovia hay este 16 de septiembre 47,56 casos de covid por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa la referencia en niveles de “riesgo bajo”, ratificando el “control” de la pandemia en este momento. Se trata del mejor dato de incidencia en toda la comunidad, donde esta referencia se sitúa en 77,66 de media.

Con esta evolución en toda la comunidad, Sanidad ha optado por declarar la situación epidemiológica como de “riesgo controlado” y decreta el decaimiento del “nivel 1” que regía desde el mes de julio. Con las nuevas medidas, que entran en vigor a las 00.00 horas del próximo martes, se permite la supresión de todas las limitaciones de aforos en hostelería y comercio.

No obstante, sigue siendo obligatorio el mantenimiento de las distancias y el uso de la mascarilla —siempre en espacios cerrados y al aire libre cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad— para cuya “liberación” no hay fecha definida y las autoridades regionales sostienen que “hay que ir paso a paso”, o lo que es lo mismo: paciencia. También siguen en vigor las medidas en los centros educativos y las restricciones que rigen para las competiciones deportivas., cuya vigencia, según el decreto, está marcada hasta el 30 de septiembre.

Un solo contagio en un día

El repaso a los datos de la jornada, además del cambio de color de la casilla referida a la incidencia a 15 días, referente del “semáforo” para la Junta, en la provincia se refleja que se ha diagnosticado un solo caso nuevo, positivo al test PCR, en las últimas 24 horas y también hay un brote activo menos, seis en este momento y también bajan los casos vinculados a esos focos. Hoy son 29 personas las que están en esa situación.

En todos los casos, los números de Segovia son los mejores de la comunidad, donde hoy se declaran 76 casos nuevos y 127 brotes activos. Lamentablemente, se han registrado seis nuevos fallecimientos en hospitales de la comunidad, concretamente en los de León (1), Palencia (1), Salamanca (2) y Valladolid (2).

Lentamente, también van disminuyendo los casos de personas ingresadas en el hospital después de que en el último día no se produjeran ingresos y se dictara una nueva alta dejando la cifra de los ingresados en planta, con cuatro camas ocupadas por enfermos covid. No hay variaciones en la UCI, donde sigue habiendo dos enfermos críticos por culpa del virus.