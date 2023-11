18 Comments

La Cámara de Comercio e Industria de Segovia y la Federación Empresarial Segoviana, instituciones que representan la actividad económica-empresarial y el compromiso social de la provincia, han manifestado su firme rechazo al deshonroso pacto contra España, que amenaza la cohesión territorial del país y la igualdad entre todos los españoles.

Según la FES, la ley de amnistía supone un desequilibrio flagrante y un agravio comparativo para la región, el país y todos los españoles. Estas medidas, percibidas como recompensas a quienes han atentado contra el orden constitucional y están condenados por sentencia firme del Tribunal Supremo debido a la comisión de graves delitos, crean una fractura en el Estado de Derecho y un precedente de desigualdad ante la ley inadmisible en un sistema democrático.

“La amnistía no debe ser utilizada como una herramienta para permitir que aquellos que han desafiado abiertamente a la legalidad eludan las consecuencias de sus acciones. Esto socavaría la confianza en el sistema legal y en la igualdad ante la ley. No se puede permitir que se establezca un precedente que sugiera que los líderes políticos pueden actuar por encima de la ley sin consecuencias. No se puede gobernar a cualquier precio ni humillar a la nación”, rechaza la declaración.