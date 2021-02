5 Comments

El Ayuntamiento de Palazuelos debía haber celebrado su pleno el 9 de febrero, y no un pleno cualquiera sino de aprobación de presupuestos, pero no habrá pleno y, en consecuencia, tampoco presupuestos. La cuestión es bastante peor. “Llevo desde enero sin poder realizar Junta de Gobierno, no podemos pagar ni una factura”, se queja el alcalde, Jesús Nieto.

Y no puede por una combinación de factores. En diciembre se jubilaba el anterior secretario municipal, que concentraba los cargos de secretario-interventor. Al superar los 5.000 habitantes, la ley establece la separación de cargos de modo que jubilado el secretario, y tras el fiasco de cobertura de la plaza de una habilitada nacional que renunció a los pocos días, el puesto quedó de modo interino en manos de una funcionaria municipal, que sin embargo no puede ejercer de interventora.

Nadie quiere ir a Palazuelos

Ya en diciembre desde Palazuelos se solicitó a la Diputación que se encargarse del proceso de selección para un interventor municipal. A primeros de febrero, Diputación presentaba una terna pero ninguno de los tres interventores seleccionados, los tres trabajando fuera de la provincia, ha aceptado la plaza, y eso que el puesto apareja unos 49.000€ brutos año de salario.

Sin interventor ni tesorero, sin la posibilidad tampoco de encomendar temporalmente la intervención a un funcionario de la Diputación al superar Palazuelos los 5.000 habitantes y exceder el ámbito de actuación de la Diputación, según explica Nieto, nadie puede autorizar los gastos en el consistorio palazolense y ahora al alcalde planea buscar provisionalmente algún otro interventor al que se autorice compatibilizar su trabajo en su municipio de adscripción con la intervención de Palazuelos.

Como tercera opción está la de nombrar como interino a algún economista o abogado ajeno al cuerpo de habilitados nacionales. A corto plazo, no obstante, no parece que se vaya a cubrir la plaza lo que plantea un serio contratiempo a la administración municipal. Pagos pendientes de ser informados que detienen inversiones, imposibilidad de sacar adelante los presupuestos (que se añade al tradicional suspense por ver qué fuerza se alía esta vez con Nieto), un serio parón en la actividad del cuarto ayuntamiento de la provincia. En definitiva, se busca desesperadamente interventor, razón Palazuelos de Eresma.