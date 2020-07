La Diputación rectifica y anula la “paga extra” discrecional por el covid19

Marcha atrás. Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación de Segovia, comparecía en improvisada rueda de prensa para informar que “he cometido un error que asumo como propio” y rectificar la decisión de compensar con 84.000€ de complementos de productividad a repartir entre 41 trabajadores, básicamente directivos y responsables de gestión, dejando fuera al resto del personal de la casa, entre otros, auxiliares enfermeras y personal de residencia que luchaban contra el covid19 en primera línea. El controvertido plus de productividad será anulado en la próxima Junta de Gobierno.

De Vicente fue muy claro en explicar qué le llevó a proponer el pago del complemento, la voluntad de compensar disponibilidad y horas extra al personal que mantuvo en pie la gestión de la casa durante el confinamiento. “Ninguno de ellos -en referencia a los 41 beneficiados- quiso pasar las horas extra, como sí lo han hecho los otros -el personal de residencias-. Llegados a este punto les he solicitado que a partir de ahora pasen esas horas”, dijo. También explicó que en las diferentes reuniones con los sindicatos se llegó a plantear un complemento para las auxiliares y personal de residencia, “pero los sindicatos dijeron que no querían dádivas, preferían se les compensara en días y en horas extra, y así hicimos”, dijo, si bien también se refirió a que estaba en tramitación un pago específico para ellos que ahora también se paraliza.

No sin emoción, De Vicente repasó el trabajo de los beneficiados. “Los de Asuntos Sociales tuvieron que revisar todos los protocolos; los de personal contratar y buscar personal debajo de las piedras; los de asistencia a municipios celebraron plenos a las 23:oo, a las 20; Informática trabajaron para facilitar el teletrabajo”, dijo, destacando que los complementos no eran solo “para directivos” o gestores, sino también para personal de calle, como es el caso de trabajadores de arquitectura (albañiles, carpinteros) que voluntariamente se prestaron para cometidos no incluidos en sus responsabilidades, echaron un montón de horas en esterilizar las residencias y ayudaron mucho”.

¿Por qué rectifica ahora? En el ánimo de De Vicente pesa la reacción de la opinión pública, unánimente indignada contra una decisión que parece discriminar a la vanguardia y premiar a la retaguardia, pero sobre todo “porque no consideré el malestar que la medida tendría entre el personal de la Diputación, y especialmente con el personal de residencias, que se han portado como verdaderos héroes”, dijo el presidente. También se refirió a la situación que se ha dejado a algunos compañeros señalados por el resto.

Realmente, se ha liado una muy gorda. Todos los funcionarios de la Diputación pueden acceder a los acuerdos de la Junta de Gobierno (no así la prensa, cuando contiene datos personales). El jueves se aprobaba la polémica lista de beneficiados y el viernes el documento corría como la pólvora por los grupos de Whatasapp. Hay que considerar que los jefes de servicio y directivos de las principales áreas de la casa ya cuenta con un plus de disponibilidad que incluye 10 horas extra al mes, unas horas extra que para un funcionario del grupo A está en torno a los 20€. A eso se añade que el confinamiento ha dividido en dos a la plantilla, los que han visto compensado su trabajo durante la crisis (con de 3 a 6 días de libre disposición), y los que no fueron considerados personal esencial y deberán recuperar el 65% de las horas perdidas durante una parte (la más estricta) del confinamiento. Al conocerse el nuevo reparto de pagas extra el mal ambiente se multiplicó y motivó incluso cartas de “beneficiados” explicándose antes los compañeros y conatos de convocatorias de protesta entre los que se consideraban agraviados. El lunes se sumaban a esta situación algunos sindicatos, en realidad SATSE, el resto han permanecido silentes, y el PSOE pedía una explicación a los parámetros en que se basó la distribución. Se auguraba un escándalo mayúsculo que la Diputación ha rectificado con un rápido “marcha atrás”.