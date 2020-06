La Diputación anula las vacaciones obligatorias para funcionarios “no esenciales”

La Diputación de Segovia y los sindicatos CCOO, UGT, USO y CEMSATSE suscribieron un pacto para compensar con días de libre disposición a los trabajadores que han prestado servicios de forma presencial entre el 17 de marzo y el 4 de mayo. Los trabajadores de las residencias recibirán seis días de recompensa, por cinco los de otros servicios presenciales que durante los días de mayor intensidad de la epidemia estuvieron al pie del cañón, básicamente, personal de obras ocupado en tareas de desinfección y servicios sociales. Estas libranzas podrán disfrutarse hasta el 31 de septiembre.

Excluyendo residencias, trabajo a pie de calle y personal esencial, el cierre de la gran mayoría de centros de trabajos durante la primera fase de confinamiento, hasta el 4 de mayo, se zanjó con la fórmula general del “permiso obligatorio recuperable“. Del 17 de marzo hasta el 29 del mismo mes, parte de los empleados de la Administración, los considerados no esenciales, no prestaron servicios ni de manera presencial ni mediante teletrabajo. Inicialmente, el 16 de marzo, el presidente de la Diputación firmaba un decreto considerando estos días de “vacaciones obligatorias”. El acuerdo alcanzado ahora anula parcialmente esa orden y finalmente estos días no serán descontados ni de los días de vacaciones ni de los “moscosos”.

En cambio, sí deberán recuperar el 65% de las jornadas laborales posteriores al 30 de marzo aquellos funcionarios que se quedaron en casa y no fueron ni “reciclados” temporalmente en otras funciones ni ocupados en tareas de teletrabajo. Estos funcionarios deberán recuperar hasta el 31 de diciembre el 65% de las jornadas laborales perdidas con cargo a los días de libre disposición, horas extra o mediante exceso de horario. El tema ha suscitado controversia en la casa por cuanto algunos trabajadores denuncian la opacidad en las directrices a la hora de fijar quien debía teletrabajar -y por tanto no deberá compensar horas- y quien se quedaba en casa, decisión que algunos funcionarios califican de “al mero arbitrio del equipo de gobierno sin que sepamos las razones porque tal servicio se consideraba esencial y ese otro no”, explican.

Los trabajadores de baja por covid19 no se benefician

Tampoco, y a pesar de contar con el acuerdo de todos los sindicatos salvo CSIF, el documento ha sido bien recibido por trabajadores de residencias que tuvieron que darse de baja por contagio o sospecha de infección. Para ellos el acuerdo establece que se beneficiarán de la medida de los días de libranza extra “al 50% del tiempo trabajado“. Es decir, solo podrán beneficiarse en la medida que sus bajas no consumieran más del 50% del periodo laboral que les pertocara entre el 17 de marzo y el 4 de mayo. Eso deja fuera a algunos trabajadores que se infectaron de covid19 precisamente en las residencias o fueron apartados del servicio por manifestar síntomas de infección, lo que ha motivado quejas entre el personal afectado que lo consideran un “agravio comparativo”.