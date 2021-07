Pleno en la Diputación de Segovia, con la presencia virtual del portavoz naranja, Ángel Jiménez, confinado por covid. Pleno que entre los puntos del orden del día incluía el inicio del expediente de expropiación forzosa de 782m² para la ejecución de un paseo peatonal entre el núcleo urbano de San Cristóbal de Segovia y los accesos a la SG-20. El paseo peatonal discurre paralelo a la carretera de Segovia a Trescasas, de titularidad de la Diputación, y es un proyecto que acomete la propia administración provincial por importe de 41.000€. Al objeto de empezar las obras, se opta ahora por el inicio de la expropiación forzosa de los terrenos afectados, a 2.50€ el metro cuadrado, “sin perjuicio de continuar simultáneamente los trámites previos ocupados para la adquisición y ocupación temporal de los mismos, llegando a un mutuo acuerdo con los propietarios afectados”, reza el dictamen.

Es un proyecto que no gusta a la oposición, al PSOE, en la medida que, siendo del todo habitual expropiar para ampliar calzadas de carreteras de la red provincia, no lo es en absoluto para ejecutar viales y sienta un precedente por el cual se anima a los pueblos a solicitar este tipo de intervenciones en las travesías urbanas de las carreteras provinciales. “Están ustedes abriendo un melón”, advertían los socialistas. En el fondo, es un proyecto que da solución a un paseo muy frecuentado por los vecinos que actualmente tienen que caminar por el pequeño arcén que deja la carretera, pero desde el PSOE se considera también como “botín de diputado”, es decir, inversiones que “captan” cuando son diputados alcaldes como, en el caso que nos ocupa, el de San Cristóbal, el popular Óscar Moral.

Ya entrados en mociones, y tras dos institucionales pactadas por los grupos, contra la “LGTBIfobia” y a favor del sistema de mociones, la mas descollante ha sido la negativa de PP y Ciudadanos a dar un euro para facilitar el traslado a Segovia capital de una unidad militar que compense el impacto económico del anunciado cierre del PCMASA2. ¿”Y por qué no en Aguilafuente? Ahí también tiene terrenos Defensa. Nuestras competencias son los pueblos y no Segovia capital”, argumentaba el portavoz popular José María Bravo.

¿Por qué no en Aguilafuente?

La moción socialista instaba al Gobierno a impulsar la reubicación en Segovia de una unidad militar madrileña pero, sobre todo, buscaba la implicación económica de Junta y Diputación en el plan, algo en lo que viene especialmente insistiendo la alcaldesa de Segovia y el PSOE, que recuerda que en Toro y al objeto de ubicar allí otra unidad militar, la Junta se apresuró a comprometer 15M€ por otros 5M€ la diputación zamorana.

Claro que Toro, 8.500 vecinos, es competencia de la diputación, la capital no. Y por este mismo principio no parece que la Diputación de Segovia tenga el menor ánimo de entrar en un proyecto, que si bien influirá de modo determinante en toda la provincia, beneficia principalmente a la ciudad. Más por cuanto, y como criticaba la diputada de Cs y edil capitalina, Noemí Otero, Luquero pide la implicación de la Junta para esos 12M€ que puede costar “el plan” pero ella misma no ha concretado ninguna cantidad por parte del Ayuntamiento de Segovia. En suma, que Clara Luquero hará bien en no insistir mucho por lo que toca a la Diputación, no sea que esta reclame llevar a Aguilafuente esa “piel de oso” de la que todos, PP incluido, presumen haber cazado cuándo todavía no se sabe ni que unidad, ni cuánto, ni cuándo, ni cómo…

Una por otra, sorpresa general cuando el pleno aprobaba otra dura moción del PSOE relativa a instar a la Junta a no eliminar ninguna plaza de médico en la atención primaria provincial, reabrir ya los consultorios rurales cerrados, garantizar la atención de emergencias sanitarias, así como dotar a todas las Zonas Básicas de transporte vital básico, agilizar las infraestructuras pendientes (segundo hospital de Segovia y ambulatorios). Contra todo pronóstico, la moción salió adelante por unanimidad, señalando Bravo que ya en anteriores mociones el PP se había comprometido a ello.